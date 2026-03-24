Burhanettin Duran: Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir
Burhanettin Duran: Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir

Burhanettin Duran: Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir
24.03.2026 17:19
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, siyasetin yapıcı ve rasyonel zemininden uzaklaşarak, dikkat çekmeye ve gündem saptırmaya dayalı bir üslubun tezahürüdür.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, siyasetin yapıcı ve rasyonel zemininden uzaklaşarak, dikkat çekmeye ve gündem saptırmaya dayalı bir üslubun tezahürüdür. Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, siyasetin yapıcı ve rasyonel zemininden uzaklaşarak, dikkat çekmeye ve gündem saptırmaya dayalı bir üslubun tezahürüdür. Bu yaklaşım, demokratik rekabeti güçlendirmek yerine toplumsal gerilimi beslemektedir. Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir. Kutuplaştırıcı ve itham edici dilin, kamuoyunun sağduyusuyla bağdaşmadığı açıktır. Siyasi aktörlerin, eleştiri haklarını kullanırken itidal ve ciddiyet çizgisini korumaları esastır. Hiç kimse, devletin üst kademelerinde görev yapanlara yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeler üzerinden siyaset üretme hakkına sahip değildir. Hukuk devleti ilkesi tartışmasızdır; iddiaların yeri yargı mercileridir. Siyasi tartışmalar, sokak diliyle değil, hukuk ve demokrasi zemininde yürütülmelidir. Daha önce de vurguladığımız üzere; Sayın Cumhurbaşkanımızın önceliği, ülkemizin istikrarı, milletimizin refahı ve toplumsal birliğimizin tahkimidir. Bu doğrultuda atılan adımlar, Türkiye'nin güçlenmesine ve ortak geleceğimizin inşasına hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Burhanettin Duran: Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Burhanettin Duran: Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir - Son Dakika
