Büro Ailesi Sendikasının (Bal-Sen) kuruldu - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Malatyalı Burak Dinçer ve kurucu üye arkadaşlarının ortak çalışmasıyla Ocak 2022'de Ankara merkezli Büro Ailesi Sendikası (Bal-Sen) kurularak çalışmalara başladı.

Sosyal güvenlik sisteminin 2006-2008 yılları arasında yapılan reform ile çağdaş seviyeye ulaştırıldığını belirten Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Başkanı Burak Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumunun ürettiği hizmet kalitesinin artırıldığını ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunumu açısından düzenlemelerin yapıldığını kaydetti. Personelin sosyal ve mali haklarının alınması adına bir grup Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli olarak bireysel çabalarıyla Kasım 2017'de Sosyal Güvenlik Ailesi Derneğini kurarak çalışmalara başladıklarını belirten Dinçer 81 ilde teşkilatlanmayla birlikte kurum personellerinin sosyal ve mali haklarının iyileştirilmesi adına girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin motivasyonu için kariyer olanaklarının artırılması adına çaba ve emek harcanırken, çalışmaların kurumsal düzeyin yanında kamusal olarak da yapılması adına Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Malatyalı Burak Dinçer ve kurucu üye arkadaşlarının ortak çalışmasıyla geçtiğimiz ay Ankara merkezli Büro Ailesi Sendikası(Bal-Sen) kurularak çalışmalara başladı.

Sendika kuruluşunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından faaliyetlerine başlayan sendika, sosyal medyada da kısa sürede çalışanlar tarafından etkileşim aldı.

İlke olarak öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin ve diğer tüm büro memurlarının mali ve sosyal yönden haklarının iyileştirilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Burak Dinçer, herkese eşit mesafede çalışmalara başlayıp, önümüzdeki süreçte büro personeli adına karar mekanizmasında söz sahibi olmak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirtti.

Dinçer'in genel başkan olduğu sendikanın yönetim kurulu üyeleri ise Ali Bildir, Emir Beyaz, Hüseyin Duran, Abdulgaffar Arslan, Abdulkadir Sudaüzen ve Süleyman Çalışkan'dan oluşuyor. - MALATYA