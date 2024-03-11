Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Demirtaş Mahallesi\'ne raylı sistem sözü verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nin merkezine kadar raylı sistemin geleceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın katılımlarıyla Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne seçim ofisi açılışı gerçekleştirildi. Selamlama konuşmalarının ardından Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Demirtaş'ın Bursa için büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Demirtaş'ta bulunan Kültür Merkezi'nin aktif olarak kullanılmamasını eleştiren Bozbey, "Burada hemen ya kültür merkezi yazıyor. İçinde sinema salonu, kütüphane, tiyatro yoksa, neyin kültür merkezinden söz edeceğiz? Orada kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaran Mübadele Derneği yoksa, bizim gençlerimiz yoksa neyin kültür merkezinden bahsediyoruz" dedi.
20 gün sonra her şeyin değişeceğini söyleyen Bozbey "Demirtaş'ta eksik olan şeylerin başında, pazarımız, çocuklarımıza sahalar geliyor. Altyapı ile ilgili sorunlar var. Burada su parasını yüklemek için BUSKİ'nin yeri bile olmadığı söylendi. Birçok şeye ihtiyacı var. Ulaşımla ilgili programımıza aldık. 4,5 kilometre tutuyor. T-2 hattı aracılığı ile Osmangazi istasyonuna direkt bağlayacağız. Aynı zamanda 4,5 kilometrelik ilave hatla birlikte T-2 hattı Demirtaş merkeze kadar gelecek. Demirtaş'ın ayrı bir özelliği var. Bursa'nın kazanılması Demirtaş'a bağlı. Osmangazi'de, Bursa'da buradan gülümseyecek" diye konuştu.
Birçok kesime destek sözü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey sözlerine şöyle devam etti; "Çocuklarımıza da sahip çıkacağız. 0-4 yaş anne ya da baba o trene bindiyse ücretsiz binecekler. Çocuklarımıza anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa giden çocuklara taze süt içireceğiz. Gençlerimize burslarımız var. Emeklilerimize desteklerimiz olacak. İhtiyaç sahiplerine de destek olacağız. Çiftçiye, hayvancılık yapana desteklerimiz sürecek. İsrafı önleyerek, hortumları keserek bu bahsettiğim destekleri eşit ve adil bir biçimde dağıtacağız. Gençler için spor, kültürel tesisler yapacağız. Yeşil alanlar, kentsel dönüşüm bizim işimiz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm yapmadılar, yapamadılar"
Atatürk Evi'nin de yapılması için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Bozbey, "Atatürk Evi'nin buraya yapılması kadar doğal bir şey yok. Osmangazi Belediyesi ile birlikte onu buraya inşa edeceğiz. Aynı zamanda kültür evi ve müze şeklinde gelecek kuşaklara aktarılan bir yer olacak. O kuşakların da birçok şey öğrenmesini sağlanacak. Biz bunu Görükle'de yaptık. Buraya yaptığımız daha büyük olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA
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