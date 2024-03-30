Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Halk Buluşmasında Yoğun İlgi Gördü

Türkiye'de Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in, Ulu Camii çıkışı adeta izdiham yaşandığı halk buluşmasında vatandaşlar başkan adayını bağrına bastı.
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala son hazırlıklarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın kalbinde binlerce vatandaşla buluştu. Mustafa Bozbey, ilk olarak Ulu Camii'de kıldığı cuma namazının ardından kapalı çarşı esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Bozbey'e CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu eşlik etti. Ulu Camii'deki Cuma namazı çıkışı Orhangazi Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Bozbey, halkı selamlarken aynı zamanda vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
1 Nisan'dan itibaren Bursalıları gülümseten projeleri tek tek hayata geçireceğini ifade eden Bozbey, "Seçimin öncelikle güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesini diliyoruz. Demokrasinin tam olarak işlemesini, demokratik anlamda bu ülkenin her kademesindeki o sistemin çalışmasını arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki devletimiz her kademede seçim günü tedbirlerini alacaktır. 5 yıldır sahalardaydık yaklaşık 3 aydır da daha aktif olarak sahalara indik. Sahada inanılmaz bir ilgi gördük. Nereye gidersek gidelim tarafımıza büyük bir coşku var. Mahallesinde köyünde, ilçesinde gerçekten bize karşı inanılmaz sevgi seli vardı. Bunların Pazar günü sandığa yansıyacağına inanıyoruz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışa sahibiz. Bu anlamda şehrimizdeki tüm vatandaşlarımıza ulaştık. İnşallah, 1 Nisan'dan itibaren Bursalıları gülümseten projeleri tek tek yaşama geçireceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA
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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türk milliyetçilerinin sandıktaki adresinin belli olduğunu belirterek, 31 Mart akşamı seçim zaferini kutlayacaklarını söyledi. Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Denizli'yi kazanacağını ve milletin menfaati için birlikte çalışacaklarını vurguladı.
Türkiye genelinde yapılacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Diyarbakır'da 3 bin 975 sandık kuruldu. Diyarbakır'da 1 milyon 160 bin 320 vatandaşın oy kullanacağı kabin bölümleri ve 7'si seyyar olmak üzere sandıklar hazırlandı. En fazla oy kullanılacak ilçe 274 bin 650, en az oy kullanacak ilçe ise 9 bin 981 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e esnaf ziyareti sırasında bir kişi Türkiye'deki kadın cinayetleri konusunda çağrıda bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Beyağaç ve Serinhisar ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, Denizli için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara'nın çeşitli yerlerine asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, bu tür oyunların Ankara seçmeni tarafından cevaplanacağını belirtti.
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Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında devlet memurları yüzde 190 oranında zam aldı. Sözleşme törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
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