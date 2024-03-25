Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hacivat Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Aktaş, "Hacivat Mahallesi'ne sadece gençlik merkezi ve kapalı pazar alanı yapmamız yetmez bir de ana kucağı yapacağız" dedi.
Bursa'da bu dönem altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren ve yeni döneme dair vizyon projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada meşale ve havai fişek gösterileriyle karşılandı. Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Düzenlenen buluşmada meydan dolarken, Başkan Aktaş'ın konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Spor tesislerinden, ana kucaklarına ve gençlik merkezlerine kadar birçok çalışmanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan ve bu dönemin kentsel dönüşüm dönemi olacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Hacivat Mahallesi'ne sadece gençlik merkezi ve kapalı pazar alanı yapmamız yetmez bir de ana kucağı yapacağız. Hacivat Mahallesi'nde dere kenarında 21 dönümlük bir park yaptık. Daha yapacaklarımız var. Yeni dönemde 100 bin konut dönüşümünü sağlayacağız, Hacivat Mahallesi de bundan nasibini alacak. 16 bin sosyal konut yapacağız. Sizlerin destekleriyle önümüzdeki 5 yıl boyunca da başarıdan başarıya koşacağız. Hepinize ayrı ayrı katılımınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.
"Türkiye adından söz ettirecek"
Meydanlarda gerçekleşen buluşmalardaki heyecanı görünce Türkiye'nin hedeflerine olan inancının arttığını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yaptığı konuşmasında, "Türkiye adından söz ettirecek, yetmez, dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girecek. Onun için buradayız, onun için çabalıyoruz. Talep sizden hizmet bizden" dedi. - BURSA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ettiklerini ve Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Çorum'un başarılarından ve desteklerinden bahsederek, Çorum'un yeni başarılara imza atması için ilave yatırımlar yapacaklarını belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeli çocuk ve gençlerle kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sosyo-kültürel projeleri hayata geçiriyor. Yeni dönemde 'Mahalle Eğitim Merkezleri', 'Meslek Edindirme Kursları', 'Öğrenci Evi' ve 'Halkevleri' projeleri yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'para sayma' görüntüleri ile ilgili eleştirerek, 'Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dalaman ve Ortaca'da vatandaşlarla buluştuğu bir etkinlikte, Türkiye'deki ekonomik sorunları ve emeklilerin durumunu eleştirdi. Akşener, hükümetin vergi borçlarını silerken Suriyelilere ve Afganlılara para harcadığını, ancak emeklilere yeterli destek vermediğini belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması taleplerini de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, emekli aylıklarının artışı ve bayram ikramiyesi hakkında bilgi veren Erdoğan, ayrıca enflasyonun düşeceğini ve ekonomik durumun iyileşeceğini söyledi.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Özel, bakanların AK Parti için oy istemesini değerlendirirken, ''Bu, Erdoğan'ın yeni rejiminin çuvalladığını gösteren bir itiraf. Mehmet Uçum, bu tek kişilik hükümet sistemi dediğimiz sistemi anlatırken bakanların siyasi değil, bürokrat olacaklarını; siyaseti Erdoğan'ın ve partinin yapacağını söylüyordu. Şimdi bütün bakanları sahaya indirmek, yeni tasarımdan onların da memnun olmadığını gösteriyor. Ama sonuçta bu bakanların sahada etkili olmaları da çok güç. Çünkü halktan oy almış, Meclis’ten güven oyu almış, yetki almış kişiler değil; Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebi onlar. Bir gün atıyor, bir gün azlediyor. İçlerinde iki bakan ise kamuoyu tarafından daha çok bilinen bakanlar. Birisi MİT Müsteşarlığı gibi çok mahrem bir görevden geliyor -zaten doğru değil bir MİT Müşteşarının bakan haline getirilmesi-. Diğeri de İçişleri Bakanlığı gibi polisin, emniyetin, jandarmanın bağlı olduğu, hepimizin güvenliğinden sorumlu olduğu bir bakan. Bu bakanlar, eskiden seçim döneminde zaten yasaklı olurlardı, yerlerine tarafsızlar atanırdı. Şimdi bu bakanlardan medet umuyorlar. Bu da içinde bulundukları acziyeti gösteriyor'' dedi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin seçim bürosu açılışına binlerce kişi katılarak destek verdi. Sesli, açılışta yaptığı konuşmada önceki dönem başkanlarından Halil Posbıyık'ı eleştirerek hizmetlerini sorguladı. Ayrıca, AK Parti adayı İbrahim Sezer'e de göndermelerde bulundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sazova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Yüzügüllü, Sazova Mahallesi vatandaşlarıyla kucaklaşarak Ramazanlarını kutladı ve birlik beraberlik mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'e yaptığı ziyarette terörün demokrasi ve kalkınmanın düşmanı olduğunu belirtti. Yılmaz, huzur ve güven ortamının demokrasi ve kalkınmanın temelini oluşturduğunu vurguladı. Bitlis'te son 5 yılda özel sektörde 17 bin yeni istihdamın oluştuğunu ifade eden Yılmaz, enflasyonun düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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