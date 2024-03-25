Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hacivat Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Aktaş, "Hacivat Mahallesi'ne sadece gençlik merkezi ve kapalı pazar alanı yapmamız yetmez bir de ana kucağı yapacağız" dedi.

Bursa'da bu dönem altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren ve yeni döneme dair vizyon projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada meşale ve havai fişek gösterileriyle karşılandı. Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Düzenlenen buluşmada meydan dolarken, Başkan Aktaş'ın konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Spor tesislerinden, ana kucaklarına ve gençlik merkezlerine kadar birçok çalışmanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan ve bu dönemin kentsel dönüşüm dönemi olacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Hacivat Mahallesi'ne sadece gençlik merkezi ve kapalı pazar alanı yapmamız yetmez bir de ana kucağı yapacağız. Hacivat Mahallesi'nde dere kenarında 21 dönümlük bir park yaptık. Daha yapacaklarımız var. Yeni dönemde 100 bin konut dönüşümünü sağlayacağız, Hacivat Mahallesi de bundan nasibini alacak. 16 bin sosyal konut yapacağız. Sizlerin destekleriyle önümüzdeki 5 yıl boyunca da başarıdan başarıya koşacağız. Hepinize ayrı ayrı katılımınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye adından söz ettirecek"

Meydanlarda gerçekleşen buluşmalardaki heyecanı görünce Türkiye'nin hedeflerine olan inancının arttığını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yaptığı konuşmasında, "Türkiye adından söz ettirecek, yetmez, dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girecek. Onun için buradayız, onun için çabalıyoruz. Talep sizden hizmet bizden" dedi. - BURSA