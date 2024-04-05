Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Mazbatasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Mazbatasını Aldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Mazbatasını Aldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Bozbey, kendisini tebrik etmek için çiçek veya hediye göndereceklerin Bursaspor'a destek olmasını istedi. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

05.04.2024 19:26  Güncelleme: 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını aldı. Başkan Bozbey, kendisini tebrik etmek için çiçek veya hediye göndereceklerin Bursaspor'a destek olmasını istedi.

BUSKİ önünde gerçekleştirilen mazbata törenine CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin katıldı. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz mazbatasını verdi. Her kademede görev yapan ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları, örgütümüzün cefakar üyelerin hepsini gönülden kucakladığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bugün bizim bayram günümüz. Bugün bu Bursa için yepyeni bir dönemin başlangıcıdır. Tarihi bir gün. Benim bu kent için büyük bir hayalim vardı. Bu hayalime sizlerde inandınız. Biraz bekledik. Ancak beklediğimize değdi. Bütün Bursa kenetlendi. Meydanlar, caddeler, sokaklar doldu taştı. Beni çok duygulandırdınız. Bundan daha güzel mutluluk olmaz" dedi.

8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Bursa'nın yeni belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşattığı için herkese teşekkür eden Başkan Bozbey, " Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8'inci, Bursa Belediyesi'nin ise Cumhuriyet tarihinden bugüne 30'uncu belediye başkanı olarak mazbatamı büyük bir onurla alıyorum. Yaklaşık 3,5 milyon civarında Bursalıya hizmet etmek için kolları sıvadık. Bugünden itibaren işe başlıyoruz. Bu başarı için hepimiz çok çalıştık. Hep birlikte istedik. Bu başarıda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerine, gencinden yaşlısına, esnafından emeklisine herkesin emeği var. Başardık ama bitti mi? Daha çok işimiz var. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Güzel Bursa'nın yeşil Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'nın tarihin ve kültür kenti Bursa'yı çok daha ileriye taşıyacağız. Bugünden itibaren tertemiz sayfa açıyoruz. Yepyeni yönetim anlayışı ile Bursa'yı güzel günlere taşıyacağız. Artık geçmişi geride bıraktık. Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup yeni bir sayfa açıyoruz. Güçlüyüz ve inançlıyız. Biz bu kent için çok şeyler yapacağız. Yıllardır hayal ettiğimiz gerçek olacak. Oy veren ve vermeyen büyük bir gurur ve huzurla yaşayacağı bir Bursa için sizlerin önünde söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri her zaman yol göstericimiz olacak. Hak ve haktan yana adil bir yönetim anlayışını Bursa'ya getireceğiz. Yükümüz ağır. Ancak bu yükü sizinle sırtlayacağız. Katkıda bulunacak her bireyden faydalanmak istiyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorumluluklarımı yerime getirirken, çalışma arkadaşlarıma ve aileme de fedakarlıklar düşecektir. Güzel Bursa için her şeye değer. Bu kenti koruyup ileriye taşımak için azimle çalışacağız" diye konuştu.

"Kutlama çiçeği veya hediyesi yerine yardımda bulunun"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, "Başkanlık kutlamaları için bana çiçek veya çeşitli hediyeler gönderecekler. Bana çiçek yerine Bursa'nın marka değeri olan Bursaspor'a destekte bulunsun. Bu bizler için daha güzel olacaktır" dedi.

"Bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak"

Herkesin şimdiden Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Bozbey, "Ramazan Bayramında da 3 gün ulaşım Bursalılara ücretsiz olacak. Bundan böyle bayramlarımızda halkımız bir yerden bir yere bayramlaşmaya giderken ücret ödemeyecekler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Bursaspor, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Mazbatasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 20:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Mazbatasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement