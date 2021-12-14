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Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası yaşandı - Son Dakika

Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası yaşandı

14.12.2021 01:04

HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuştuğu esnada AK Parti sıralarından itirazlar gelince o tarafa dönerek "Bir sus iki dakika be. Sus" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da tepki gösterince Özsoy, "Ya FETÖ'cüsün sen çık oradan, otur. Şu parmağını indir Cahit Özkan. Şu parmağını indir. Karşında çocuk yok. İçişleri Bakanı Soylu gibi parmak sallamayın" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, sunumunun ardından tartışma çıktı. Bakan Çavuşoğlu, bütçe sunumun ardından, muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi.

"KAVALA'YLA İLGİLİ AİHM KARARI UYGULANMIŞTIR"

Tutukluluğu devam eden Osman Kavala ile ilgili kararları hatırlatan muhalefete Bakan Çavuşoğlu, " Avrupa Konseyi'nin kararlarına gelecek olursak. Şimdi burada, öncelikle şunu söylemek isterim; hukuki bir tespit. Türk mahkemeleri Kavala'yla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Ama Kavala hakkında başka davalar olduğu için, hapisten çıkmamıştır ama o ilgili karar uygulanmıştır" dedi.

"FETÖ'CÜSÜN SEN, SUS"

HDP'li milletvekilleri uluslararası sözleşmelere vurgu yaparak, Türkiye'nin, AİHM kararlarına uymadığı eleştirisi getirdi. HDP'liler daha sonra Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, "Türkiye Afganistan'da taşeron görevi yapıyor" sözleri ise gerginliği artırdı. AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. HDP'li Özsoy kürsüden kendisine laf atan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a, "Sen sus dinle, FETÖ'cüsün sen bana parmak sallama. İçişleri Bakanı Soylu gibi bana parmak sallama FETÖ'cüsün sen, sus" demesi üzerine tartışmaya diğer milletvekilleri de katıldı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

AK Partili milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak yüksek sesle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma sık sık ara vermek zorunda kaldı. Verilen aranın ardından görüşmelere geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü, Hişyar Özsoy, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ'cü' kavgası yaşandı - Son Dakika


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