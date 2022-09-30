BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP eleştirisi Açıklaması

30.09.2022 11:54

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Emzikli bebeklerimizin şehit edilmesine müsebbip bir terör örgütünün siyasi uzantılarına mesafe koymaları, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisine daha yakışır diye düşünüyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Emzikli bebeklerimizin şehit edilmesine müsebbip bir terör örgütünün siyasi uzantılarına mesafe koymaları, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisine daha yakışır diye düşünüyorum." dedi.

Bulut, Malatya'daki bir restoranda parti teşkilatıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin 2023 seçimlerine çok ciddi hazırlandığını, Cumhur İttifakı içerisinde kendi ad ve amblemleriyle seçimlere girecek olmalarının da vatandaşların teveccühünü getirdiğini söyledi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıya değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Bu olayın faili diye bilinen kişinin daha önce bir siyasi parti tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınlamış olduğu raporda gazeteci diye addedilmesi ve aynı raporda 10 sayısının üzerinde gazetecinin tutuklandığının söylemesi ve bunların da her birinin MLKP, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerine üye olması ve bunu ısrarla savunmalarını hayretle izlemekteyiz. 'Biz yanlış yapmışız, milletimizin, devletimizin temeline dinamit koyan, koymaya çalışan, bu ülkede sıkıntılı süreçler oluşturmaya çalışan bu teröristleri biz kendi raporumuzda gazeteci diye yazmışız.' deyip bu milletten özür dilemesi gerekirken, mukaddes bir mesleği icra eden gazetecilerden özür dilemesi gerekirken, aynı hararetle savunmalarını hayretle izliyoruz. Milletimizin ahlakının temeline dinamit koymaya çalışan, Müslüman Türk'ün örfünün temeline dinamit koymaya çalışan LGBT'lilere kucak açan ana muhalefet partisi, devletimizin temeline dinamit koyan PKK'ya 2023 seçimlerinde sonuç almak adına adeta masa altından el sallamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde 20 yaşındaki Güldemetlerimizi şehit etmesine müsebbip, emzikli bebeklerimizin şehit edilmesine müsebbip bir terör örgütünün siyasi uzantılarına mesafe koymaları, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisine daha yakışır diye düşünüyorum."

Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ise teşkilatlarının kentte çok güzel çalışmalar yaptığını ifade ederek "Bunları yerinde görüp onlarla birlikte olmak, destek olmak için geldik. Yüzde 50'si kadın olan bir ülkede yaşıyoruz ve seçimi kadınlar belirleyecek. Kadının problemlerine dokunan her daim kazanır. Önemli olan kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kazanmaktır. Biz onların gönüllerine dokunmak için geldik." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gökçe Gökçen: Müjde Vermekte Mahir, Ancak Uygulamaya Gelince Fos Çıkmakta Üstüne Olmayan Akp, Artık Sözünü Tut Gökçe Gökçen: Müjde Vermekte Mahir, Ancak Uygulamaya Gelince Fos Çıkmakta Üstüne Olmayan Akp, Artık Sözünü Tut Bilecik'te Rüşvet İddiasıyla Başlatılan Yargılama Başladı Bilecik'te Rüşvet İddiasıyla Başlatılan Yargılama Başladı Sibel Özdemir: İktidarın ve Mevcut Yönetim Sisteminin Kurumsuzlaşma, Kuralsızlaşma ve Kadrolaşma Anlayışının En Somut Örneği Boğaziçi... Sibel Özdemir: İktidarın ve Mevcut Yönetim Sisteminin Kurumsuzlaşma, Kuralsızlaşma ve Kadrolaşma Anlayışının En Somut Örneği Boğaziçi...
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 KOM'dan suç örgütlerine yönelik büyük operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 19:34:16. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'tan CHP eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement