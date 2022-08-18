BBP lideri Destici'den Türkiye'nin Suriye politikasına destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "En düşman ülkelerin bile dönem dönem birbirleriyle görüştüklerini, konuştuklarını, anlaştıklarını görmüşüzdür. Tarih buna şahittir. Nice savaşlar sonrası ülkeler anlaşmıştır, barışmıştır ve ondan sonra ortak kararlar almışlardır. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yahut hükümetinin bugün Suriye'deki rejimle, hükümetle görüşmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Suriye'de bulunan rejimle iletişim kurma ihtimalini değerlendiren Destici, her devletlerin zaman zaman dış politikaya bakışında değişiklik yapabileceğini söyledi. Suriye'deki harekatların sürmesi gerektiğini belirten Destici, "Ne zamana kadar Türkiye orada kalacaktır? Rusya ne zamana kadar kalacaksa, ABD ne zamana kadar kalacaksa, İran ne zamana kadar kalacaksa Türkiye de en az o zamana kadar Suriye'de kalacaktır. Önce onlar çekilecek, sonra Türkiye'ye 'çekil' deme hakkı belki anca o zaman kendilerine doğabilir ama şu anda böyle bir şey söyleme hakları asla ve kata yoktur. Söylerlerse de ne bizim ne de Türkiye Cumhuriyeti indinde bir önemi ve karşılığı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"BBP olarak biz bu tür devletin, ülkenin, milletin lehine olan adımları her zaman desteklemişizdir"

Dünya üzerinde birçok ülkenin dış politikasında değişiklik yaptığını söyleyen Destici, "En düşman ülkelerin bile dönem dönem birbirleriyle görüştüklerini, konuştuklarını, anlaştıklarını görmüşüzdür. Tarih buna şahittir. Nice savaşlar sonrası ülkeler anlaşmıştır, barışmıştır ve ondan sonra ortak kararlar almışlardır. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yahut hükümetinin bugün Suriye'deki rejimle, hükümetle görüşmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla da eğer devletimiz, hükümetimiz bir adım atıyorsa bu adım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin ve bununla birlikte elbette ki kardeş ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, en çok da bu iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mültecinin ve savaş mağdurunun mağduriyetinin giderilmesi için atılmaktadır. Büyük Birlik Partisi olarak biz bu tür devletin, ülkenin, milletin lehine olan adımları her zaman desteklemişizdir ve bundan sonra da destekleyip yanında duracağız. Çünkü dış politika milli bir meseledir. Bu meseleye böyle bakılmalıdır ve mesele böyle değerlendirilmelidir" diye konuştu. - ANKARA