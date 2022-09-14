BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

14.09.2022 13:06
BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, ülkesinin, sınırlarının, milletinin, kardeşlerinin güvenliği söz konusu olduğunda, sıcak çatışmaya girmekte asla tereddüt etmeyecektir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, ülkesinin, sınırlarının, milletinin, kardeşlerinin güvenliği söz konusu olduğunda, sıcak çatışmaya girmekte asla tereddüt etmeyecektir." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle kampanyadan faydalanacak dar gelirli vatandaşların, ödeme güçleri dahilinde ev ve iş yeri sahibi olmalarının sağlanacağını belirten Destici, projeyle Türkiye'de konut fiyatlarında talebe bağlı fiyat artışlarının hızla normalleşeceğini öngördüklerini de söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaları değerlendiren Mustafa Destici, Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgede barışın sağlanması yönünde attığı her adımın, Ermenistan tarafından sabote edildiğini belirtti.

Destici, şöyle devam etti:

"Ermenistan yönetimine diyoruz ki, 'Aklınızı başınıza alın, Türk milletinin, Ermenistan'ı tarihten ve coğrafyadan silebilecek kudrette olduğunu ve sabrımızın sınırında durduklarını tekrar hatırlatıyorum. Ermenistan'ın provokasyonlarının, sadece hırçınlıklarından ve şımarıklıklarından kaynaklandığını düşünme gafletine hiçbir zaman düşmemeliyiz.

Ermenistan ve Yunanistan'ın, son dönemde, 'saldırgan', 'kural tanımaz' ve 'hukuksuz' fiillerinin, benzerliklerinin, istikametlerinin ve nereden kontrol edildiklerinin farkındayız. Ermenistan ve Yunanistan, Türkiye'nin, doğuda Türk dünyasıyla, batıda Avrupa'yla bağlantısını kesme amacıyla 'kurdurulmuş', 'bariyer' ve 'kukla' devletlerdir. Kurguları ve kurgulanma maksatları gereği, hiçbir zaman, kendilerinin belirledikleri bir politikaları olmamıştır. Türkiye, ülkesinin, sınırlarının, milletinin, kardeşlerinin güvenliği söz konusu olduğunda, sıcak çatışmaya girmekte asla tereddüt etmeyecektir. Türkiye, her iki ülkeyi de -arkalarında kim olursa olsun- ezip geçecek güce de iradeye de kararlılığa da elhamdülillah sahiptir. Gerekirse savaşırız ve tüm provokatörler, temelleriyle oynadıkları huzurun barışın enkazı altında kalırlar."

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin Ermenistan ve Yunanistan ile diplomatik, askeri, siyasi zeminde mücadele ederken eleştirilere de maruz kaldığını belirterek, "İçimizdeki 'yarı aydın' bir güruh, Ermenistan'ın, Yunanistan'ın yanında yer alabiliyor." dedi.

Bunların, PKK'ya kim destek sağlıyorsa, Türkiye'ye kim, askeri, ekonomik, siyasi yaptırım uyguluyorsa onların tarafında yer aldığını söyleyen Mustafa Destici, "Kimlerden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Elbette bölücülerden, hainlerden, emperyalistlerden, içerideki iş birlikçilerden, bu milletin dinine, kültürüne, insanına düşman olan sütü bozuklardan, kanı bozuklardan bahsediyorum. Zaman zaman farklı maskeler takan aynı toplulukların, siyaseti nasıl manipüle etmeye çalıştıklarını, 6'lı masaya ve masa altındaki ortaklarına nasıl cansiparane sahip çıktıklarını da görüyoruz. Her şeyin farkındayız." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ermenistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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