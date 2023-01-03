Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için mayıs ayını işaret etti - Son Dakika
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için mayıs ayını işaret etti

04.01.2023 00:28

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, konuk olduğu televizyon programında erken seçim ihtimali hakkında konuştu. Mayıs ayını işaret eden Destici, "Erken olabilir ama bu 2 ay erken olabilir demek değil, maksimum 2-3 hafta erkene alınabilir diye düşünüyorum. Mayısın 2. ya da 3. haftası gibi." dedi.

Erken seçim ihtimaliyle ilgili tartışmalar devam ederken, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Haber Global'de katıldığı programda Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, mayıs ayını işaret etti.

"18 HAZİRAN TARİHİNİN SEÇMEN AÇISINDAN MAHSURLARI VAR"

18 Haziran tarihinin seçmen açısından mahsurlarının olduğunu söyleyen BBP lideri, "Seçim 2 şekilde erken yapılabilir; birincisi, 360 milletvekilinin oyuyla. 6 Nisan'dan önce olmazsa erken seçime evet demeyeceğiz diyor muhalefet. Onlar oraya kendilerince şart koymuşlar. Bizim de 6 Nisan ve öncesinde seçim yapma gündemimiz hiç olmadı Cumhur İttifakı olarak. Bir de cumhurbaşkanımızın seçim kararı alması var. Orada da net çerçeve belli. Burada ne konuşuluyor derseniz, 18 Haziran tarihinin seçmen açısında bazı mahsurları var. Birincisi okullar tatil oluyor, sonra hac mevsimi başlıyor, yurtdışından dönüşler başlıyor." ifadelerini kullandı.

"MAKSİMUM 2-3 HAFTA ERKENE ALINABİLİR"

Seçimlerin en fazla 3 hafta erkene alınabileceğini belirten Destici, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Erken olabilir ama bu 2 ay erken olabilir demek değil, maksimum 2-3 hafta erkene alınabilir diye düşünüyorum. Mayısın 2. ya da 3. haftası gibi. Ama kesin bir şey yok. Biz seçime hazırız, kararımız Cumhur İttifakı ile birlikte olmak. BBP, seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adaylarıyla yer alacak. Cumhurbaşkanı adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan."

YORUMLAR
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Destici: 'BBP olarak asgari hane geçim rakamının belirlenmesini ve bunun altında hanesine gelir giren vatandaşlarımıza aradaki farkın devlet... Destici: 'BBP olarak asgari hane geçim rakamının belirlenmesini ve bunun altında hanesine gelir giren vatandaşlarımıza aradaki farkın devlet...

Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim için mayıs ayını işaret etti - Son Dakika


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