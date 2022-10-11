BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı - Son Dakika
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BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı

11.10.2022 11:28

Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) MKYK üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerini bırakan Tahir Şahin, Genel Başkan Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini söyleyerek seçimlere de AK Parti bünyesinde girmek gibi bir düşünceye sahip olduğunu öne sürdü.

BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, 18 Ekim 2020'de yapılan BBP kurultayında ve sonrasında tüm il ve ilçe örgütlerine bundan sonraki seçimlerde kendi ad ve amblemleri altında seçime girme sözü verdiklerini ancak gelinen süreçte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bu söze uymayı düşünmediğini belirterek "Bırakın kendi ad ve amblemimiz altında seçime girmeyi, bir de 'Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına' konuşma, yazma yasağı ile karşılaştık" dedi.

"DESTİCİ, İTTİFAK'A ZARAR VERMEMEK ADINA YASAKLAR GETİRDİ"

Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada Destici'nin tutumunu eleştiren Şahin, "Sayın Genel Başkan 'Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına' yasaklar getirdi. MKYK'ye hitaben 'Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına hükümetin politikalarını eleştiremezsiniz, eleştirecekseniz MKYK kimliğinizi bırakın, istifa edin, şahsi düşüncelerinizi o zaman ifade edebilirsiniz' şeklinde talimatta bulundu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemedikten sonra siyaset yapmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin: Mustafa Destici, AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdi
BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin.

"İSTİFALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TEŞKİLATLARI TEK TEK ARADILAR"

Tahir Şahin, istifaların önünün kesilebilmesi için il ve ilçe teşkilatlarının tek tek arandığını, İl ve İlçe Başkanlarına 2024 yerel seçimleri için Belediye Başkanlığı ve meclis üyelikleri sözü verildiğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

BBP Genel Merkezi'nde son yapılan MKYK toplantısı sonrası ilk olarak MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin Twitter hesabından "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek istifasını duyurdu. Şahin'in istifasının ardından diğer bir MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz istifasını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Şahin ve Açıkgöz'ün istifalarını Gökmen Türkkanı ile Fatma Yümlü'nün istifaları izledi. MKYK üyelerinin istifalarının ardından bu kez de Sinop il ve ilçe örgütleri topluca istifalarını duyurdu.

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Son Dakika Politika BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı - Son Dakika


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