Büyükelçi Metin Ergin için 5 Kasım'da Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlenecek - Son Dakika
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Büyükelçi Metin Ergin için 5 Kasım'da Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlenecek

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Büyükelçi Metin Ergin için 5 Kasım\'da Dışişleri Bakanlığı\'nda tören düzenlenecek
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Dışişleri Bakanlığı, 1992'den bu yana Bakanlıkta görev yapan Büyükelçi Metin Ergin'in (59) hayatını kaybettiğini duyurdu. Ergin için 5 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlenecek, cenazesi 6 Kasım Cuma İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 1992 yılından bu yana Bakanlık bünyesinde görev yapan Büyükelçi Metin Ergin'in (59) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "1992'den bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da Başkonsolos, Güney Sudan'da Büyükelçi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Metin Ergin'i 2 Kasım 2026 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Ergin için 5 Kasım Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenleneceği, cenaze namazının ise öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camii'nde kılınacağı bildirildi. Ergin'in cenazesinin 6 Kasım Cuma günü, cuma namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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