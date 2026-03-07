Büyükgümüş'ten Barış ve Huzur Vurgusu - Son Dakika
Büyükgümüş'ten Barış ve Huzur Vurgusu

Büyükgümüş\'ten Barış ve Huzur Vurgusu
07.03.2026 03:34
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bölgemizde inşallah Türkiye'nin öncülük ettiği gayretlerle birlikte yeniden barış ve huzur hakim olacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bölgemizde inşallah Türkiye'nin öncülük ettiği gayretlerle birlikte yeniden barış ve huzur hakim olacak." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen sahur programında, ramazanın başından itibaren sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yönünü sadece milletin değerlerinden alan bir siyaset anlayışına sahip olduklarını belirten Büyükgümüş, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Çocuklara, gençlere ramazan kültürünü anlatmaya çalıştıkları programlarla ilgili eleştiriler olduğuna işaret eden Büyükgümüş, "Çocuklara, gençlere ramazan sofralarını, bereketini anlatmak, yardımlaşmayı, dayanışmayı, millet olma şuurunu anlatmak laiklik ilkesine aykırıymış. Bu beylere sorsanız, bizim Mecliste bir araya gelip iftar yapmamız da demek ki laikliğe aykırı. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bu topraklardan ilhamını alarak, medeniyet değerlerinden gücünü alarak elbette ki bu toprakların gençleri, çocukları büyüyecek." diye konuştu.

"Gönül gönüle bu yolu yürümeye devam edeceğiz"

Büyükgümüş, milletin değerleriyle, istikametiyle, tarihiyle, kültürüyle gençleri, çocukları daha çok buluşturmak için çalışacaklarını vurguladı.

Ağır bir sorumluluğun omuzlarında olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, "Bölgemizde barışın, huzurun, kardeşliğin, esenliğin yeniden hakim olması için hem saha çalışmaları hem de diplomatik çalışmaları bizzat sayın Cumhurbaşkanı'mızın koordinasyonunda devletimiz yürütüyor. Ama yaşadıklarımızdan, gelişmelerden çıkarmamız gereken dersler var." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, önlerindeki zorlu döneme daha güçlü bir şekilde hazırlanmak için çok daha yüksek bir siyasi irade ortaya koymaları gerektiğinin altını çizerek, "İnşallah bu gerçekleri, bu şuuru milletimizle çok daha fazla paylaştığımız bir çalışma dönemini hep birlikte yürüteceğiz. Bölgemizde inşallah Türkiye'nin öncülük ettiği gayretlerle birlikte yeniden barış ve huzur hakim olacak." şeklinde konuştu.

Savunma sanayisindeki başarıya değinen Büyükgümüş, yüzde 20'lerden devraldıkları yerli ve millilik oranını yüzde 80'lere çıkarttıklarını dile getirdi.

Büyükgümüş, "Daha gidecek çok yolumuz var. Daha başaracak çok hedeflerimiz var. KAAN'ın gökyüzünde süzüldüğü bir dünya, Kızılelma'nın uçtuğu bir gökyüzü. İnşallah dünya da daha fazla adaletin, daha fazla hakkaniyetin tesis edildiği bir yer olacak." dedi.

Teşkilat ruhunda samimiyeti, kardeşliği ve beraberliği büyüterek yollarına devam edeceklerini belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Burası bizim esas güç kaynağımız. İnşallah tüm bu çalışmalarımızdan elde ettiğimiz güçle, kararlılıkla, heyecanla dolu dizgin hedefimize gideceğiz ve Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hedefimiz net, istikametimiz belli. İşte bunun için bir kat daha sorumluluğumuz yüksek."

Büyükgümüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA

