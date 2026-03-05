Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak\'ta konuştu Açıklaması
05.03.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret eden Işıkhan, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Kartal, Işıkhan'a, merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Cumhuriyetin 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğrafı hediye etti.

Daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı'na geçen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını tebrik edip, dualarının tüm dünyada barışın hakim olması ve Müslümanların kanının akmaması yönünde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman komşularıyla ve tüm dünyayla barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşamayı arzu ettiğini belirten Işıkhan, "Bu kargaşa ortamı bize şunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine zorlu bir dönemde güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve kendi kendine yeten bir savunma kapasitesine sahip olmak hayati bir önem taşımaktadır. Ne mutlu ki bizlere, başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğu, güçlü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız. Her türlü tehdide karşı, hangi fikirde olursak olalım, bir olmak, diri olmak ve iri olmak zorundayız. Buradan Sayın Özgür Özel'e ve aynı yolu yürüyenlere sesleniyorum, küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşmayı, en azından böyle dönemde bırak. Ülkemize ve milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Muhalefet partisi olarak da bir sorumluluğunuz var. Çevremizde, bölgemizde olup biteni artık idrak etmeye çaba göstermeleri gerekiyor. Bu dönemlerde sadece bizim değil, herkesin pusulası, Türkiye'nin menfaati olmalı."

Bir yandan ülkenin güvenliğini sağlamak için çalışılırken, diğer taraftan da vatandaşların refahını artırmak için gayret ettiklerini kaydeden Işıkhan, 2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla Uşak'ta 121 bin 895 kişinin iş sahibi olduğunu belirtti.

Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarından 37 bin 377 kişinin yararlandığını aktaran Işıkhan, "Özellikle 20 bin 416 gencimizin ve vatandaşımızın işbaşı eğitimleriyle mesleki beceri kazanmasını sağladık. Yeni nesil programımız olan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Uşak'ta bugüne kadar 36 program düzenledik ve 2 bin 107 katılımcıya ulaştık." diye konuştu.

İşsizlik ödemeleriyle zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsizlik ödeneği ile zor zamanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk ve bugüne kadar 82 bin 348 kişiye, 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık. Uşak'taki yatırımları geliştirmek için 48 bin 977 iş yerine toplamda 4,4 milyar lira teşvik sağladık. 2026 yılında Türkiye genelinde vizyonumuzu genişleterek çalışma hayatının güçlenmesine destek vereceğiz."

"İş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Çalışma barışını, iş sağlığını ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Teftiş faaliyetlerimizle 2025 yılında 14 bin işyerini denetleyerek 1,7 milyondan fazla çalışanımıza ulaştık. Yapılan teftişler sonucunda yaklaşık 235 bin işçimize 1,5 milyar lira tutarında eksik ödemelerin ödenmesini sağladık. Bu süreçte kamuya vergi ve sigorta primi olarak, 1 milyar liraya yakın gelir kazandırdık. Bizim anlayışımız cezalandırmak değil, yol göstermek ve düzeltmektir. Gerçekten iyi niyetli olan iş yerlerine bu imkanı sağladık. Nitekim 2025'teki rehberlik faaliyetlerimizle mevzuata aykırılıkların yüzde 91,5'i daha teftiş sürecinde işverenlerimiz tarafından giderilmiştir. Bizim milletimizle niyetimiz birdir, inancımız birdir, yolumuz birdir. 86 milyonun kardeşliğine, bu bayrağın gölgesinde hür ve dik yaşamaya, tam bağımsız Türkiye idealine yönelik inancımız birdir. Bizim yolumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yoludur."

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague’de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı
Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:34:21. #7.12#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.