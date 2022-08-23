Bakan Bilgin: "Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz"

23.08.2022 11:05
Bakan Bilgin: "Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ'in vergi çağrısının sorulması üzerine, "Şu anda gündemimizde öyle bir çalışma yok. Çözülmesi gereken bir konu. Daha çok Maliye Bakanının konusu. Biz takip ediyoruz sadece. Vergi maliyenin konusudur. Sendikalarımız hep şunu talep ediyorlar, 'toplu sözleşme yapıyoruz zam alıyoruz ama yılsonu aynı parayı alamıyoruz' diyor sendikalar. Bu haklı bir talep ama doğrudan Maliye Bakanlığını ilgilendiren bir konu. Yeni paylaşmadık bunu asgari ücret toplantılarında paylaştık en son bunu" ifadelerini kullandı.

"Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz"

Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz" açıklamasında bulundu.

"(Sözleşmeli işçiler konusu) Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız"

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, "Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız" diye konuştu.

" (EYT) Aralık'ta veya Ocak ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olur"

Öte yandan sözleşmeli personellerin kadroya geçişinin nasıl olacağına dair soruya Bakan Bilgin, "Bakanlık bünyesindeki çalışma onları belirlemekle ilgili. Programımızda ne varsa sırasıyla devam ediyor. Daha sonra EYT'liler konusu var. O daha geniş. Aralık'ta veya Ocak ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olur" açıklamasında bulundu. Pandemi döneminde yaşanan Kısa Çalışma Ödeneği ile emekliliği ertelenenlerin durumunun sorulması üzerine Bakan Bilgin, "Çalıştığımız EYT içinde onlar da var. ya oradan çözeceğiz onu ya da başka bir şey bulacağız" cevabını verdi. EYT konusunda, "Bir torba yasa olur mu" sorusu üzerine Bakan Bilgi, "Torba yasa olması şart değil. Meclis nasıl takdir ederse o. Biz çalışmalarımızı tamamlarız meclis nasıl takdir ederse o şekilde gerçekleşir" açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, çalışma çerçevesinde kamuya geçişi sağlanacak sözleşmeli çalışan sayısının ise 200 binin üzerinde olduğunu kaydetti. - ANKARA

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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var
Kaynak: İHA

Vedat Bilgin, EYT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bilgin: 'Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz' - Son Dakika

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