Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı ziyaret etti. Bakan Işıkhan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta tarımsal alanda istihdam ve üretim olmak üzere potansiyel iş birliklerimizi ve bakanlıklarımız arasındaki çalışmaları değerlendirdik. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA