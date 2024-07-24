Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki projeleri ve Gençlik Merkezi'ni tanıttı - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki projeleri ve Gençlik Merkezi'ni tanıttı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki projeleri ve Gençlik Merkezi\'ni tanıttı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede gerçekleştirilen ve yapımları devam eden projeler ile ilçeye kazandırılan Gençlik Merkezi hakkında bilgiler paylaştı. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve diğer yetkililerin katıldığı teknik gezide göletler ve Gençlik Merkezi incelendi.

24.07.2024 08:59  Güncelleme: 09:01
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DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede gerçekleştirilen ve yapımları devam eden projeler ile ilçeye kazandırılan Gençlik Merkezi hakkında bilgiler paylaştı.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve DSİ Şube Müdür Yardımcısı Ethem Erenler'in katıldığı teknik gezide 50 milyon TL bedelle hayata geçirilen, 500 dekar tarım arazisinin sulanacağı Çameli Güzelyurt HİS Göledi, 50 milyon TL bedelle hayata geçirilen, 450 dekar tarım arazisinin sulanacağı Çameli Cumaalanı Göledi, 75 milyon TL bedelle hayata geçirilen, bin 120 dekar tarım arazisinin sulanacağı ve 2024 sonunda hizmete geçecek olan Çameli Yenimahalle Göledindeki çalışmalar yerinde görüldü.

Göletlerin incelenmesinin ardından ilçeye kazandırılmakta olan Çameli Gençlik Merkezi'nde de incelemelerde bulunan heyet, yapımı üstlenen firma sahibi Devran Dev'den proje hakkında bilgi aldı.

Gece gündüz Çameli için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli'nde devam eden bu büyük projelerimizle, ilçemizde tarım ve gençlik alanlarında önemli gelişmelere katkı sağlaması hedefliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki projeleri ve Gençlik Merkezi'ni tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki projeleri ve Gençlik Merkezi'ni tanıttı - Son Dakika
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