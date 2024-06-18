Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı'nda mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı'nda mahalleleri ziyaret etti

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı'nda mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Arslan, vatandaşların bayramını kutlayıp, istek ve taleplerini dinledi.

18.06.2024 07:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramında mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Kurban Bayramı ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Arslan ve Başkan Yılmaz, ilk olarak Belevi Mahallesi'nde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı ve mahalle halkıyla sohbet etti. Bir sonraki durağı İmamlar Mahallesi olan Başkan Arslan, burada da vatandaşlar tarafından karşılandı. Herkesin bayramını kutlayan Arslan, mahalle halkının istek ve taleplerini dinledi. İmamlar Mahallesi'nden sonra Çiğdemli Mahallesi'ne geçen Başkan Arslan, burada da vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

Kurban Bayramı ziyaretlerine Kınıkyeri Mahallesi'nde devam eden Başkan Arslan, burada da her bir vatandaşla bayramlaşarak sohbet etti. Ziyaretlerine Cumaalanı, Sofular, Arıkaya, Taşçılar ve Gürsu mahallelerinde devam eden Başkan Arslan, bu mahallelerde de vatandaşlarla bire bir sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Elmalı Mahallesi sakinlerinin bayramlarını kutladıktan sonra Kirazlıyayla Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Burada da herkes ile bayramlaşan Arslan, Karabayır Mahallesi'nde düzenlenen toplu bayramlaşmada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerine Akpınar Mahallesi'nde devam eden Başkan Arslan, ardından Sarıkavak Mahallesi sakinleriyle bayramlaştı. Son olarak Emecik, Bıçakçı ve Kızılyaka mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, tüm mahalle sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Cengiz Arslan, Çameli, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı'nda mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
00:42 Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı! Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
22:25 Sarıyer’de yangın paniği 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı Sarıyer'de yangın paniği! 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 08:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı'nda mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement