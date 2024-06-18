Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı'nda mahalleleri ziyaret etti

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramında mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Kurban Bayramı ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Arslan ve Başkan Yılmaz, ilk olarak Belevi Mahallesi'nde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı ve mahalle halkıyla sohbet etti. Bir sonraki durağı İmamlar Mahallesi olan Başkan Arslan, burada da vatandaşlar tarafından karşılandı. Herkesin bayramını kutlayan Arslan, mahalle halkının istek ve taleplerini dinledi. İmamlar Mahallesi'nden sonra Çiğdemli Mahallesi'ne geçen Başkan Arslan, burada da vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

Kurban Bayramı ziyaretlerine Kınıkyeri Mahallesi'nde devam eden Başkan Arslan, burada da her bir vatandaşla bayramlaşarak sohbet etti. Ziyaretlerine Cumaalanı, Sofular, Arıkaya, Taşçılar ve Gürsu mahallelerinde devam eden Başkan Arslan, bu mahallelerde de vatandaşlarla bire bir sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Elmalı Mahallesi sakinlerinin bayramlarını kutladıktan sonra Kirazlıyayla Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Burada da herkes ile bayramlaşan Arslan, Karabayır Mahallesi'nde düzenlenen toplu bayramlaşmada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerine Akpınar Mahallesi'nde devam eden Başkan Arslan, ardından Sarıkavak Mahallesi sakinleriyle bayramlaştı. Son olarak Emecik, Bıçakçı ve Kızılyaka mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, tüm mahalle sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. - DENİZLİ