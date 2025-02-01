Çameli Belediyesi 3 Yeni Hizmet Aracını Hizmete Sundu

Politika

Denizli'de Çameli Belediyesi 3 yeni hizmet aracı törenle hizmete alım gerçekleştirdi. Çameli Belediyesi hizmet kapasitesini artırmak amacıyla filosuna 1 adet greyder, 1 adet asfalt atma aracı ve 1 adet zabıta aracı dahil ederek vatandaşların hizmetine sundu. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "3 hizmet aracımızı da Belediye bütçesinden para çıkarmadan aldık ve greyder iş makinemiz ise en az 50 yıl kullanacağımız bir iş makinemizi ve belediyemize kazandırdık" dedi.

Çameli Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Denizli'nin Çameli ilçesinde, Çameli Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 3 yeni araç alımını törenle gerçekleştirdi. Belediyenin filosuna dahil edilen 1 adet greyder, 1 adet asfalt atma aracı ve 1 adet zabıta aracı, vatandaşların daha kaliteli hizmet almasını sağlamak için kullanıma sunuldu. Açılıştan önce kurban kesimi gerçekleştirildi. Yeni alınan araçların, ilçedeki yol yapım ve bakım çalışmaları, asfaltsız alanların asfaltlanması ve zabıta denetimlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açılış törenine, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

"3 hizmet aracımızı da Belediye bütçesinden para çıkarmadan kazandırdık"

Çameli Belediyesi'nin 3 yeni hizmet aracını törenle hizmete alındığı ve Belediye bütçesinden para çıkarmadan kazandırdıklarını dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İnşallah bu yıl kendi yerli ve milli imkanlarımızla asfaltlarımızı atmış olacağız. Belediyemize kazandığımız 3 aracı da Belediye bütçesinden para çıkarmadan kazandırdık. Para ile borçlanmayla herkes alır. Biz bunları borçlanmadan Çameli Belediye'mize kazandırdık. Seçimden sonra 1 Nisan itibaren gece gündüz çalışmalarımızı devam ettik" dedi.

"Çameli ilçemizin yüzde 80'inine doğal gaz geldi"

Çameli ilçesinde yüzde 80'inine doğal gez geldiğini ve hizmet vereceklerini belirten Başkan Arslan, "Çameli 'ye doğalgaz getiremez dediler ama biz getirdik. Şuan itibaren Çameli ilçemizin yüzde 80'inine doğal gaz geldi. Bu sene de bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Bu hizmetleri biz bütün ekip arkadaşlarımızla ve milletvekillerimizin destekleri ile 11 yıldır hizmet etmeye devam ettik ve devam edeceğiz. Hiç durmayacağız gece gündüz hizmetler için koşturacağız" diye konuştu.

"En az 50 yıl kullanacağımız bir iş makinemizi belediyemizi kazandırdık"

Hizmete kazandırılan araçlardan greyderin önemli olduğunu ve en az 50 yıl kullanılacak bir iş makinesini belediyeye kazandırarak mutlu olduklarını ifade eden Başkan Arslan, "3 aracımızı hizmete alacağız. Bizim için en önemlisi greyder oldu. En büyük eksiklerimizden birisi greyderdi. En az 50 yıl kullanacağımız bir iş makinemizi belediyemizi kazandırdık. Sadece kendimiz için değil biz yarınlarımızı da düşünüyoruz. 50 yıl içindeki seçilecek başkanlar, muhtarlar da bu iş makinesinden yararlanacaklar. Burada katılım sağlayan iş teşkilatımızı, vatandaşlarımızı çok teşekkür ediyorum. Çameli Belediyemize kazandığımız 3 aracımız da hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

"Çameli'mizin Denizli'nin parlayan bir yıldızı haline geldi"

Çameli'nin Denizli için paralayan bir yıldızı haline geldiğini ve turizm alanında açıklamalar veren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu; "Hizmet, proje, çalışmak demek bizleri mutlu ediyor. Biz çalışmaktan mutlu oluyoruz. Böyle güzel bir hizmet töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gelirken arkadaşlarımızla geriye dönük baktığımız zaman, hakikaten Çameli'mizin Denizli'nin parlayan bir yıldızı haline geldi. Çameli 'ye çok daha fazla turizm yatırımı yapılması lazım. İklim değişikliği ile birlikte Çameli'nin iklimi bu bölgenin en önemli iklim potansiyellerinden birisi. Dolayısıyla turizm için Çameli'nin önü açık. Allah'ın izniyle 2002'den bu yana Çameli şeytanın bacağını bir kırdı pir kırdı. Bugüne kadar yapılan bu hizmetler devam edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ