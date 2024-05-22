Çameli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında İmzalanan Protokol ile İşçi Maaşlarına Zam Yapıldı

Politika

Çameli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile yapılan son zamla en düşük işçi maaşı 24 bin lira oldu.

Çameli Belediye ve Hizmet -İş Sendikası arasında protokol imzalandı. Protokolün imzalandığı toplantıya Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Hizmet -İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Durmaz, başkan yardımcısı Mehmet Ali Oğuz, birim müdürü Serpil Uğur ve Sendika Temsilcisi Özlem Aydınhan katıldı. İmzalanan protokol kapsamında belediyede de çalışanları en düşük 24 bin lira oldu. Yeni ücretin hayırlı olmasını dileyen Başkan Arslan, "Biz yöneticiler personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Alın teri ile ekmeğini kazanan tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ