Çanakkale'de Hayvan Bakımevi İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Politika

Çanakkale'de Hayvan Bakımevi İnşaatı Başladı

Çanakkale\'de Hayvan Bakımevi İnşaatı Başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de Geçici Sokak Hayvanları Bakımevi projesinde incelemelerde bulundu.

31.03.2025 00:16
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale İl Özel İdaresince yapımına başlanan "Geçici Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Geçici Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" inşaat alanını gezen Bakan Yardımcısı Turan ve Vali Ömer Toraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu'ndan projeye ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmaların ülke genelinde sürdüğünü ifade etti.

Çanakkale İl Özel İdaresi öncülüğünde 70 dönümlük orman arazisinde inşa edilen merkezin tahsis sürecinin başladığını ve gerekli yasal zeminin oluşturulacağını belirten Turan, merkezin 2 etaplı bir çalışma olduğunu aktardı.

AFAD'ın bölgeye 35 konteyner gönderdiğini kaydeden Turan, "Çok seri yapmak için betonla, ahşapla uğraşmadan hazır elimizde olan, bir anlamda bina görevi gören o konteynerleri buraya getireceğiz. Hayvan bakım merkezleri, ameliyathane merkezleri, yem merkezleri olmak üzere bütün birimlerimizi o konteynerlerde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"Çocuklarımızın sokaklarda güvensiz olmasını istemiyoruz"

Çanakkale'nin sokaklarında sahipsiz hayvan istemediklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Hayvanlarımız ya evimizde olacak, sahiplenilecek ya da İl Özel İdaremiz öncülüğünde yapılan bu barınaklarda olacak. Biz çocuklarımızın sokaklarda güvensiz olmasını istemiyoruz. Yaralanmasını, ölmesini asla istemiyoruz. O yüzden tüm medeni ülkelerde bu iş nasıl yapılmışsa Türkiye'mizde de öyle yapılıp, canlarımızı uygun ortamlarda büyütmeyi, bakmayı bir görev biliyoruz."

Bu süreçte, başta kamu kurum ve kuruluşlarına büyük görev düştüğünü vurgulayan Turan, sivil toplum örgütlerinin sahipsiz hayvanlar konusundaki hassasiyetlerine önem verdiklerinin altını çizdi.

Sivil toplum örgütleri ile devlet ilişkisinin kıymetini bildiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bu konuda çalışan, hassas olan, tüm derneklerimiz, vakıflarımız da omuz versinler, başta yem planlama çalışması olmak üzere. Sokakta hayvan olmadan, bu barınaklarda onların altyapısını, beslenmesini, güvenliğini sağlayalım. Özellikle inancımızda israfın haram olduğunu değerlendirerek hiçbir lokantamızda, hiçbir restoranımızda bir gram ekmek, yemek çöpe gitmesin istiyoruz. Bu planlamayı yapalım, sivil toplum ile beraber hayvanlarımızın yiyecek ihtiyacını, bu anlattığım imkanlarla beraber değerlendirip, onları yem haline getirip, ufak yapılar içerisinde hayvanlarımıza vererek yeni bir süreci başlatalım. Biz israfın da karşısında olarak, sivil toplumda beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizde başlayan iş, biten iştir. Göreceksiniz bugün başlangıcını yapıyoruz, çok pratik bir şekilde burada 50 dönümün üzerinde bir hayvan barınma bakımevi olacak. Bölgemizde, köylerimiz dahil hiçbir yerimizde sahipsiz, tedavisi olmayan, hasta, riski olan hayvanımız olmayacak, hepsi burada olacak."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Bülent Turan, Sivil Toplum, Politika, İnşaat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Çanakkale'de Hayvan Bakımevi İnşaatı Başladı - Son Dakika

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