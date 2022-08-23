Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP'li belediyeye tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP'li belediyeye tepki

23.08.2022 13:09
Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP'li belediyeye tepki

Çanakkale'nin Kepez beldesinde baz istasyonunun çevresini Atatürk ve Anıtkabir fotoğrafları ile kapatan CHP'li Kepez Belediyesi'ne tepkiler çoğalıyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde baz istasyonunun çevresini Atatürk ve Anıtkabir fotoğrafları ile kapatan CHP'li Kepez Belediyesi'ne tepkiler çoğalıyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesinde baz istasyonunun Atatürk ve Anıtkabir fotoğrafları ile kapatılmasına gelen tepkiler sürüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'de CHP'li Kepez Belediyesi baz istasyonlarına karşı çıkılınca üzerlerini Atatürk fotoğrafı ile kaplatmıştı... Atatürk kimseden çekmedi; sizden çektiği kadar! Dağıttığınız Nutuk'u keşke bir de okumayı deneseniz" ifadelerine yer verdi.

Gılafçı: "Atatürk'ü böyle bir kamufle sürecinde kullanmak ne kadar ahlakidir?"

CHP Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın yaptığı skandalların hız kesmediğini belirten AK Parti Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı, "Kepez'in meydanı olmak üzere üç farklı noktaya dikilen baz istasyonlarının çevresinin Atatürk ve Anıtkabir resimleri ile kapatılınca çevreye radyasyon dağıtmıyor mu? Atatürk'ü böyle bir kamufle sürecinde kullanmak ne kadar ahlakidir? Bize Atatürk Anıtı'nın karşısına kot pantolon ile çıkılmaz diyen Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın çevreye zehir dağıtan baz istasyonlarının etrafını Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ile kamufle etmesi ahlaki midir? Baz istasyonlarına elbette karşı değiliz ama beldenin tam göbeğine yapılması bundan da öte Atatürk resimleri ile kapatılmasına net olarak karşıyız. Kepez Belediye Başkanı bize Atatürkçülük dersi vereceğine, önce kendisi Sevr Anlaşması ile Montrö Anlaşması arasındaki farkı öğrenmeye davet ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı Müdürün Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik'ten soruşturma Müdürün Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik'ten soruşturma
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP'li belediyeye tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
12:30 İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 13:09:40. #1.11#
SON DAKİKA: Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP'li belediyeye tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement