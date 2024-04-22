Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Muharrem Erkek\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Politika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanı olarak seçilen Muharrem Erkek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile bir süre görüşerek sohbet etti. Yapılan görüşmenin ardından Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Muharrem Erkek'e hayırlı olsun temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE