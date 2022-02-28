Canan Kaftancıoğlu anma programına gitti, "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımı yeniden gündem oldu - Son Dakika

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla Saadet Partisi tarafından "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı" düzenlendi. "Erbakan Haftası" kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde "Adil Devlet ve İnsanca Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu yıl Erbakan Haftası etkinliklerinin ana temasının, "Adil Devlet ve İnsanca Yaşam" olarak belirlendiğini söyledi

MUHALEFET ANMA ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Altı muhalefet partisi de Erbakan'ı anma töreninde bir araya geldi. Saadet Partisi'nin davetiyle gerçekleşen etkinlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun en önde oturması dikkat çekti. Saadet Partisi'nin düzenlediği anma etkinliğine yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen altı muhalefet partisinin temsilcilerinin yanı sıra HDP'li isimler de katıldı.

"ERBAKAN'I ISLIKLARIM"

Öte yandan ön sıralarda oturan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erbakan'ın vefatından 1 gün sonra 1 Mart 2011 tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Kaftancıoğlu o paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı, yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugün de aynı şeyi yaparım gibi."