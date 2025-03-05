Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: '1 TL Kredi Kullanmadık, Borçsuz Belediye Olmanın Gururunu Yaşıyoruz' - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: '1 TL Kredi Kullanmadık, Borçsuz Belediye Olmanın Gururunu Yaşıyoruz'

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: \'1 TL Kredi Kullanmadık, Borçsuz Belediye Olmanın Gururunu Yaşıyoruz\'

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyelerinin bugüne kadar kredi kullanmadığını ve borçsuz bir belediye olarak çalıştıklarını açıkladı. Başkan, ilçeye yeni projeler kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

05.03.2025 14:43  Güncelleme: 14:45
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bugüne kadar 1 TL kredi kullanmadıkları gibi 'borçsuz bir belediye' olarak da yollarına devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Meclisi Mart Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin komisyonlara havale edildiği toplantıda Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede yapım süreci devam eden projeler ve kazandırılması hedeflenen yatırımlarla ilgili belediye meclis üyelerine bilgiler verdi. Canik'in değerine değer katacak yeni projeler için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla Canik'imiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" dedi.

"1 TL kredi kullanmadığımız gibi, borçsuz belediye olarak da yolumuza devam ediyoruz"

Belediyenin borcunun olmadığını ve borçsuz belediye olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, " Canik Belediyesi, borçsuz belediyedir. Bugüne kadar 1 Türk lirası kredi kullanmadığımız gibi, borçsuz belediye olarak da yolumuza devam ediyoruz. Yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyor, borçsuz belediye olarak yolumuza devam ediyoruz. Belediyemiz mali disiplinini her zaman üst seviyede tutuyoruz. Tüm projelerimizin merkezinde, yüksek verimlilik ve etkin hizmet anlayışı bulunuyor. Borçsuz belediye ünvanımızla yeni projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün Türkiye'deki en başarılı keşif kampüsü seçildiğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından ödül verildiğini hatırlatan Başkan Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde öğrencilerimizi, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte 155 bin 459 öğrencimizi, özel eğitim müfredatımız eşliğinde bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim programlarıyla bir araya getirdik. Geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın elinden yılın en başarılı keşif kampüsü ödülümüzü aldık. Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemi kavrayan, özgün fikirleri ve eserleriyle geleceğe yön verecek nesilleri ilçemizde yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı, Sandıkçı'nın ilçede Ramazan ayında sürdürülen sosyal destek çalışmalarına yönelik Canik Belediye Meclis üyelerine bilgi vermesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: '1 TL Kredi Kullanmadık, Borçsuz Belediye Olmanın Gururunu Yaşıyoruz' - Son Dakika

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