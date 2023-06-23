Canlı yayında Sarıgül'e zor soru: Baykal'a başarısız olduğu için rakip oldunuz, Kılıçdaroğlu'na neden destek veriyorsunuz?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, konuk olduğu Habertürk ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimi kaybettikten sonra eleştiri oklarının hedefi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir şekilde destek olan Sarıgül'e program esnasında "Baykal'a başarısız olduğu için rakip oldunuz ama başarısız olan Kılıçdaroğlu'na neden destek veriyorsunuz?" sorusu da yöneltildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANSIZLIĞI HER 2 YILDA BİR SEÇİME GİRMESİ"

Sarıgül, "Sayın Baykal 40 yıllık siyasette 15-16 yıl genel başkanlık yaptı. Kılıçdaroğlu'nun şansızlığı şu: 2012'de genel başkan oldu. O dönemde ben Türkiye Değişim Hareketi'ni CHP'deki rüzgarın önünü kesmemek için durdurmuştum. Kılıçdaroğlu'nun şansızlığı her 2 yılda bir seçime girdi. Partideki gerekli revizyonu, gerekli değişimi inanki yapamadı. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hayat şudur: Seçim kaybı fakirliktir, fakirin sahibi olmaz. 1-2 puan daha almış olsaydı Kılıçdaroğlu, hepimiz diyecektik ki 'Bravo'." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NUN YEREL SEÇİMLERDE İBB'YE ADAY OLMASINI İSTERİM"

İmamoğlu ile ilgili de konuşan Sarıgül, "Benim önerim şudur; bir belediye başkanımız, bunu sayın İmamoğlu gibi algılamayın, Türkiye'de hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediye başkanları, birinci dönem partiyle, vaad ederek, hayal satarak seçilir, ikinci dönem yaptığı proje ile seçilir hele hele üçüncü dönem seçilirse yaptığı işlerde vatandaşlarından takdir görüyordur. Sayın İmamoğlu ya da bir başka belediye başkanı arkadaşıma 'beklesin, beklemesin' demem. Kesinlikle önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'ye aday olmasını arzu ederim. Kesinlikle seçim zamanı çalışırım. Şu anda kurultay kararı alındı. Süreç devam ediyor." dedi.

PARTİSİYLE BİRLİKTE CHP'YE KATILDI

Öte yandan Erzincan Milletvekili Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kapısına kilit vurarak CHP ile birleşti. Bugün bir basın açıklaması yapan Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye Değişim Partisi, 'Önce ülkem' diyenlerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi, çıkar hareketi değil, bir inanç hareketidir. Biz hiçbir makam ve mevki peşinde bugüne kadar koşmadık. Hep yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yaptık. Hep sorunun parçası değil, çözümün parçası olduk. Bugünkü kararla da bunları bir kez daha teyit ettik. Benim arkadaşlarım kolay olanı değil, zor olanı seçti" dedi.