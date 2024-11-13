'Casusluk' düzenlemesi geri çekildi - Son Dakika
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Politika

'Casusluk' düzenlemesi geri çekildi

AK Parti, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin içinde bulunan 'casusluk' düzenlemesini yeniden düzenlemek üzere geri çekti.

13.11.2024 16:39
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AK Parti, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin içinde bulunan 'casusluk' düzenlemesini yeniden düzenlemek üzere geri çekti.

AK Parti'li kaynaklar, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin içinde yer alan, 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları' ile ilgili 16'ncı maddenin yeniden düzenlenmek üzere geri çekildiğini belirtti. Noterlik ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Genel Kurulda görüşülmeye devam edeceği, madde üzerinde yapılacak düzenlemelerin ardından teklifin yeniden Genel Kurul'a sunulabileceği kaydedildi.

CHP'Lİ EMİR: ELEŞTİRİLERİMİZ SONUCUNDA GERİ ÇEKİLDİ

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek Meclis'teki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BİR TEK ÇÖZÜMÜ VARDIR, O DA ERKEN SEÇİMDİR'

Öte yandan Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Türkiye'nin ağır bir ekonomik sorun yaşadığını ve gelir dengesizliğinin giderek arttığını kaydederek, "Yapılması gerekeni başta Plan ve Bütçe Komisyonu olmak üzere söyledik. Bir defa ilk yapılması gereken bunca sorunun kaynağı olan iktidarın bir an evvel istifa etmesidir, seçime gitmesidir. Türkiye'nin bir tek çözümü vardır, o da erken seçimdir. Başka türlü bir seçim söz konusu değildir. Çünkü kimse size güvenmez, yatırım yapmaz, kimse sizin gibi saçma sapan, 'Etki ajanlığı yasası getiriyorum' diyerek tüm dünyaya, '4'üncü sınıf demokrasiyim ben' mesajı veren bir ülkeye, hukukun olmadığı bir ülkeye ne güvenir ne de yatırım yapar. Dolayısıyla bu sorunu yaratanların, bu sorunu çözmesi mümkün değildir. Ama en başta da Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ben ekonomist değilim' demesi lazım" diye konuştu. Ayrıca Emir, CHP yönetimindeki belediyelerde mevcut asgari ücret zammının üzerinde bir zam yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Casusluk' düzenlemesi geri çekildi - Son Dakika

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