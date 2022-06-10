Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: "Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı" - Son Dakika
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Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: "Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı"

10.06.2022 11:39
Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: "Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çek gazetesine yazdığı makalede, Ukrayna'da uygulanacak herhangi bir çözümün, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çek gazetesine yazdığı makalede, Ukrayna'da uygulanacak herhangi bir çözümün, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini ifade etti.

Çekya'nın ünlü gazetesi Lidove Noviny, resmi ziyaret için ülkede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun " Türkiye'nin Çekya'yı tanımasının 30. yıldönümünde Türk-Çek ilişkilerine genel bakış" başlıklı makalesini yayınladı. Makalesinde zengin tarihi ve kültürü ile Çekya'nın, Türkiye'nin Orta Avrupa ile bağlarında özel bir yere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, iki vizyoner devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve Tomas Garrigue Masaryk önderliğinde 1924'de kurulan diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılına yaklaştığı dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023'te Çek Cumhuriyeti'ni tanımasının 30. yıl dönümü olacağını hatırlattı. Covid-19 salgını gibi küresel ölçekteki sorunların, Suriye'deki kriz ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel gelişmelerin, ortak çıkarları ve değerleri olan iki NATO müttefikinin daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyan son gelişmeler olduğunu yazdı.

"Adil ve kalıcı bir barış için diplomatik çabalar devam etmeli"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya önemli miktarda siyasi ve insani yardım sağladığını, aynı zamanda her iki tarafı da uygulanabilir bir siyasi çözüm için çalışmaya teşvik ederek diplomasi için bir alan açmaya çalıştığını ifade etti. Uzun vadeli savaş riskinin Avrupa'da ve küresel güvenlik üzerinde zararlı etkilerinin olacağını kaydeden Çavuşoğlu, bu nedenle adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Uygulanacak herhangi bir çözümün, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Çekya'nın uluslararası ve bölgesel zorluklar karşısında işbirliği ve karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerini geliştirmek için ortak bir siyasi iradeye sahip olduğunu söyledi.

"Ticaret hacmi 2021 yılında 4,4 milyar dolara ulaştı"

Bakan Çavuşoğlu, 2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,4 milyar dolara ulaşılarak 5 milyar dolarlık ortak hedefe daha da yaklaşıldığını belirtti. Savunma sanayiinin iki ülke arasındaki işbirliği için gelecek vadeden bir alan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türk inşaat sektörünün de konut ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için Çekya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin geçen yaz Çek turistlerin en çok tercih ettiği dördüncü ülke olmasından memnuniyet duyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'nin Çek turistler için bir numaralı destinasyon olmasını beklediğini söyledi.

Çekya'nın yaklaşmakta olan AB Dönem Başkanlığı'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecini ilerletmesine yardımcı olacağından emin olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, güvenlik ve savunma, dış politika, enerji güvenliği, ekonomi ve göç yönetimi açısından AB'ye katkıda bulunmak için iyi bir konumda olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, son 8 yıldır en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki durumu en iyi anlayan ülke olduğunu ve göç konusunda Türkiye'nin işbirliğine hazır olduğunu söyledi. - PRAG

YORUMLAR
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Rusya, Ukrayna'nın tahıllarını mı satıyor? Rusya, Ukrayna'nın tahıllarını mı satıyor? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: 'Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: "Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı" - Son Dakika
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