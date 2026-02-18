MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya - Son Dakika
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

Haberin Videosunu İzleyin
MHP\'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
18.02.2026 22:19  Güncelleme: 22:39
Haberin Videosunu İzleyin
MHP\'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
Haber Videosu

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden kanun teklifi görüşmeleri sırasında, toplantı yeter sayısının tespiti için alınan yoklama ilginç bir tartışmaya sahne oldu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, salonda bulunmadıkları halde yoklama kağıdı gönderdiğini belirttiği AK Partili milletvekillerine, "Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret, Ayıp ya" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Partilerin önergelerinin ardından Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü maddelerinin görüşülmesine başlandı.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNE "YOKLAMA" TEPKİSİ: HAYRET, AYIP YA

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AK Partili milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret, Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek oturuma devam etti.

Meclis Genel Kurulu, Yerel Haberler, Celal Adan, Meclis Tv, AK Parti, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Kınama ! Yaptırım uygula gereğini yap !!! 21 2 Yanıtla
  • qds7crnh9q qds7crnh9q:
    bu hırsızlar milletin vekileler yani hakımızı savunuyorlar 11 0 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Yaptıkları ahlaksızlığı herkes anladı mı acaba ? Düşünün kamu çalışanı işe gelmiyor ama kart basıyor maaş alıyor. 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya - Son Dakika
