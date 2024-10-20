Politika

- AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bebek katilleri en ağır cezayı alacak"

AK Parti Sözcüsü ve Adana Millet vekili Ömer Çelik, " 'Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

ADANA - AK Parti Sözcüsü ve Adana Millet vekili Ömer Çelik, "'Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Çelik, Ramazanoğlu Cami Konferans Salonunda, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu. Çelik, "Yenidoğan Çetesi" üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir" diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti:

"Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak. ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Çelik, bir yıldır devam eden İsrail soykırımına da sert tepki gösterdi. Çelik İsrail'in dalga geçer gibi hareketler sergilediğini belirterek, "Hem öldürüyorlar hem de dalga geçer gibi gıda paketi atmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti:

" Ama sonuçta insanlık bir şey gördü. O gördüğümüz batının sokaklarında yankılanıyor. Batının üniversitelerinde yankılanıyor. İnsan onuru, adalet, hakkaniyet ne olursa olsun diz çökmez."

Çelik. İsrail her yeri işgal etmek istediğini söyleyerek, "Soykırım şebekesi İspanya gibi Filistin hükümetini tanıyan bir kaç batılı ülke dışında bütün batılı ülke hükumetlerini ve bakanlar kurulunu işgal etmiş durumda" dedi.