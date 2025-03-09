Çelik: Türkiye Kışkırtmalara Müsaade Etmeyecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Burada net bir şekilde Türkiye içindeki kışkırtmalara da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Hukuk içerisinde tavizsiz davranacağız"

"Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz"

"Suriye yönetiminin terörle mücadele ederken güvenlik güçlerini siviller konusunda daha hassas davranmaya dönük uyarısı kıymetlidir"

"Muhalefetten cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük bazı suçlamaların Suriye'de olup biteni anlamakta ne kadar uzak olduklarını görüyoruz"

"Orada Alevilerin görmezden gelindiği iddiası insafsızlıktır. Bütün siviller için hassasiyetimiz en üst düzeydedir. Hakların korunması konusunda en hassas ülke Türkiye'dir, en hassas lider cumhurbaşkanımızdır"

"Netanyahu'dan sığınma talebinde bulunacaklarını söylüyorlar. Bunların hepsi net bir provokasyondur"

" İsrail'den yardım isteyenlerin aslında bu terör eylemleri ile Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin projelerine hizmet ettiği açıktır. Suriyelilerin kardeşi Türkiye Cumhuriyeti'dir."

ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.