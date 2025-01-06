Cemal Enginyurt'un ardından Salih Uzun da katılacağı partiyi açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt'un ardından Salih Uzun da katılacağı partiyi açıkladı

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Demokrat Parti'den ayrılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, gelecekteki siyasi pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile aynı görüşte olduğunu belirtti ve bir partiye geçerlerse o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacağını, tercihlerinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağını ifade etti. Uzun, halen bağımsız olduğunu ve ne kadar bağımsız kalacaklarını henüz bilmediklerini söyledi.

06.01.2025 18:24  Güncelleme: 19:02
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Olaylı geçen son kongrenin ardından Demokrat Parti'den ayrılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, birlikte istifasını verdiği Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, "Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım. Etik olan da budur." sözlerini değerlendirdi.

"BEN DE AYNI KANAATTEYİM"

"Demokrat Parti'den istifa ettim ancak pozisyonumda yeni bir durum yok, halen Bağımsız'ım" ifadesini kullanan Uzun, "Cemal Enginyurt'un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim" diye konuştu.

"TERCİHİM, ÖNCELİĞİM CHP"

EgedeSonSöz'ün haberine göre, AK Parti dışında birçok partiden teklifler aldığını belirten Uzun, "Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Fakat şunu bir kez daha söylemek istiyorum; yeni bir şey yok. Salih Uzun olarak, Cemal Bey'in söylediklerinin altına imzamı atarım." diye konuştu.

"NE KADAR BAĞIMSIZ KALACAĞIMIZI BİZ DE BİLMİYORUZ"

Uzun, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Cemal Bey ile Demokrat Parti'den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız. Ne kadar Bağımsız kalacağımızı biz de bilmiyoruz"

Cemal Enginyurt\'un ardından Salih Uzun da katılacağı partiyi açıkladı

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Son Dakika Politika Cemal Enginyurt'un ardından Salih Uzun da katılacağı partiyi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hasan Yılmaz:
    karakter olmadıktan sonra oraya geçsen ne yazar öbür tarqfa geçsen ne yazar...milletin iradesini satlığa çıkaran satılık karektersizdir nokta. 135 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Parti ,parti gezerek memlekete faydalı olacağını sanan vekiller. karakteriniz varsa parti ile bırlıkte vekilik den de istifa edin ki bir faydanız dokunsun ülke ye.. A,B ,C partisi fark etmez. 136 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanada Bu Yakışır 18 87 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    HAY MAŞALLAH SİZİN GİBİ VEKİLLERE CHP nın ihtiyacı var 19 80 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    AKKOYUN partisine gitmeyinde 12 76 Yanıtla
  • RASİM ŞAHİN:
    Cemal engin yurt ilk millet vekili olmanda ki emeklerim sana haram olsun 26 20 Yanıtla
  • Şamil Gürel:
    Kovulmadıkları bi orası kaldı zaten. 20 12 Yanıtla
  • Sebahattin Sönmez:
    kendilerine garanti biyer bulduklarinda 5 0 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    chpli büyük şehirler sizler için finansman buldukları zaman mı geçecek siniz.açıklamadan bu çıkıyor 1 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    boş 0 0 Yanıtla
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