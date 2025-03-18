Cenevre\'de 5+1 Kıbrıs Toplantısı Sona Erdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM'nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerinin katılımıyla Kıbrıs konulu gayriresmi 5+1 Toplantısı sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerinin katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde düzenlenen genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sona erdi. Toplantının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı ilk açıklamada, GKRY ile diyaloğun devam edeceğini belirterek, temmuz ayının sonunda yeniden görüşme için anlaşmaya varıldığını aktardı.

Görüşmelerin aynı formatta ve gayriresmi şekilde süreceğini ifade eden Tatar, iki tarafın onayı doğrultusunda Kıbrıs'a yeniden BM temsilcisinin atanacağını ve bu kapsamda Maria Holguin isminin öne çıktığını vurguladı. Tatar, güven oluşturucu önlemlerin artırılacağını, mezarlık ve mayın tarlalarının temizleneceğini, ayrıca Solar Enerji Parkı konusunda ortak çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Çevre ve iklim değişikliği konularında işbirliği yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gençler için bir komite kurulacağını da sözlerine ekledi.

"Anlamlı bir ilerleme kaydedildi"

Toplantının ardından konuşan Guterres, göreve başladığından bu yana Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ile çalışmaya devam ettiğini belirterek, ileriye yönelik bir yol bulmak adına yeni bir girişimde bulunduğunu ifade etti.

Tartışmaların yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Guterres, her iki tarafın da ilerleme ve diyalog konusundaki bağlılıklarını gösterdiğini aktararak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in belirli girişimlere mutabık kaldıklarını belirtti.

Guterres, mutabakata varılan konuların, dört yeni geçiş noktasının açılması, mayın bölgelerinin temizlenmesi, gençlik komitesi kurulması, çevre ve iklim konularında gelişmeler, mezarlıkların restorasyonu, temmuz sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirilmesi, kişisel bir temsilcinin atanması ve ara bölgede solar enerji sisteminin kurulması olduğunu açıkladı.

Çözüme yönelik görüşmelerin başlayıp başlamayacağına ilişkin bir soruya Gutteres, "Crans- Montana sürecinden önce, 2017'den bugüne kadar herhangi bir gerçek ilerleme kaydedilmedi. Ancak bugün anlamlı bir ilerleme sağlandı. Umuyorum ki güven artırıcı önlemler güven ortamı oluşturacak ve karar sürecine katkı sağlayacaktır. Kişisel temsilcinin atanmasıyla birlikte ilerleme kaydedileceğine inanıyorum. Yeni bir atmosfer oluştu" dedi.

BM'nin Kıbrıs konusundaki temsilcisi Colin Stewart'ın görevine devam edip etmeyeceği sorusuna ise Gutteres, "Yeni bir temsilci atayacağım" yanıtını verdi. - CENEVRE