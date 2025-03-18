Cenevre'de 5+1 Kıbrıs Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cenevre'de 5+1 Kıbrıs Toplantısı Sona Erdi

Cenevre\'de 5+1 Kıbrıs Toplantısı Sona Erdi

KKTC, GKRY ve garantör ülkeler katılımıyla yapılan 5+1 toplantısı sonrası diyalog devam edecek.

18.03.2025 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM'nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerinin katılımıyla Kıbrıs konulu gayriresmi 5+1 Toplantısı sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerinin katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde düzenlenen genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sona erdi. Toplantının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı ilk açıklamada, GKRY ile diyaloğun devam edeceğini belirterek, temmuz ayının sonunda yeniden görüşme için anlaşmaya varıldığını aktardı.

Görüşmelerin aynı formatta ve gayriresmi şekilde süreceğini ifade eden Tatar, iki tarafın onayı doğrultusunda Kıbrıs'a yeniden BM temsilcisinin atanacağını ve bu kapsamda Maria Holguin isminin öne çıktığını vurguladı. Tatar, güven oluşturucu önlemlerin artırılacağını, mezarlık ve mayın tarlalarının temizleneceğini, ayrıca Solar Enerji Parkı konusunda ortak çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Çevre ve iklim değişikliği konularında işbirliği yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gençler için bir komite kurulacağını da sözlerine ekledi.

"Anlamlı bir ilerleme kaydedildi"

Toplantının ardından konuşan Guterres, göreve başladığından bu yana Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ile çalışmaya devam ettiğini belirterek, ileriye yönelik bir yol bulmak adına yeni bir girişimde bulunduğunu ifade etti.

Tartışmaların yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Guterres, her iki tarafın da ilerleme ve diyalog konusundaki bağlılıklarını gösterdiğini aktararak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in belirli girişimlere mutabık kaldıklarını belirtti.

Guterres, mutabakata varılan konuların, dört yeni geçiş noktasının açılması, mayın bölgelerinin temizlenmesi, gençlik komitesi kurulması, çevre ve iklim konularında gelişmeler, mezarlıkların restorasyonu, temmuz sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirilmesi, kişisel bir temsilcinin atanması ve ara bölgede solar enerji sisteminin kurulması olduğunu açıkladı.

Çözüme yönelik görüşmelerin başlayıp başlamayacağına ilişkin bir soruya Gutteres, "Crans- Montana sürecinden önce, 2017'den bugüne kadar herhangi bir gerçek ilerleme kaydedilmedi. Ancak bugün anlamlı bir ilerleme sağlandı. Umuyorum ki güven artırıcı önlemler güven ortamı oluşturacak ve karar sürecine katkı sağlayacaktır. Kişisel temsilcinin atanmasıyla birlikte ilerleme kaydedileceğine inanıyorum. Yeni bir atmosfer oluştu" dedi.

BM'nin Kıbrıs konusundaki temsilcisi Colin Stewart'ın görevine devam edip etmeyeceği sorusuna ise Gutteres, "Yeni bir temsilci atayacağım" yanıtını verdi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Antonio Guterres, Diplomasi, Güvenlik, Politika, cenevre, İsviçre, Kıbrıs, Kıbrıs, Çevre, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika Cenevre'de 5+1 Kıbrıs Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş’tan adaylık kararı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti
İstanbul’da şiddetli kar yağışı için saat verildi İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi
Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi
Saygı duruşu dahi yapılmıştı Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı
İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
3 ay önce istifa etmişti Mehmet Topal’dan şaşırtan imza 3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza
14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma’nın annesine attığı mesaj kahretti 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti
Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı

18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
16:57 İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
08:54 Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
08:22 Hayatını kaybeden Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktı Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:16 İsrailli Bakan Katz: Esirlerin tamamı bırakılmazsa cehennemin kapıları açılacak İsrailli Bakan Katz: Esirlerin tamamı bırakılmazsa cehennemin kapıları açılacak
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 19:20:55. #7.12#
SON DAKİKA: Cenevre'de 5+1 Kıbrıs Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.