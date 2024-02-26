CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü\'den Projeler

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkan Adayı Cevat Öncü, "Samsun'daki en büyük sorun ve en çok konuşulan mevzu 'işsizlik'. İşsizliğe karşı 'seferberlik' başlatacağız. Ayrıca suya yüzde 50 indirim yapacağız, raylı sistemi uzatacağız, deniz taşımacılığı başlatacağız" dedi.

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Başkan olması durumunda hayata geçireceği projelerden bahseden Öncü, özellikle işsizlik, hayat pahalılığı ile mücadele, ulaşım, taşımacılık, Doğu Çevre Yolu, deprem, doğal afetler, turizm potansiyelini kullanabilme, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm ve 19 Mayıs Stadyumu'nun durumu gibi birçok konudaki fikir ve projelerine açıklık getirdi.

"İlk önceliğimiz işsizlik, 'seferberlik' başlatacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralmaları durumunda yapacakları ilk icraatı ifade eden Cevat Öncü, "Samsun'daki en büyük sorun ve en çok konuşulan mevzu işsizlik ve özellikle genç işsizliği. İşsizliğe karşı 'seferberlik' başlatacağız. Bu konuda birçok projemiz var. 'Enstitü Samsun' projemizde meslek sahiplerinin üniversite mezunları da dahil yabancı dil, bilgisayar, bilişim gibi donanımlarını artırarak iş bulmalarına yardımcı olacağız. Sanayici ve iş adamları nitelikli eleman bulamadığından yakınırken, bir tarafta da işsizlik var. Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz iş ve istihdam konusu olacak" dedi.

"Suya yüzde 50 indirim yapacağız, raylı sistemi uzatacağız, deniz taşımacılığı başlatacağız"

Suya indirim yapacakları, raylı sistemi uzatacakları ve deniz taşımacılığı başlatacakları vaatlerinde bulunan Öncü, "İkinci önceliğimiz 'hayat pahalılığı ile mücadele' olacak. Buna da Büyükşehir Belediyesi kendinden başlayacak. Suyun metreküp fiyatını yüzde 50 ucuzlatacağız. Suyu bir ticari ürün olarak satarak ondan para kazanma mantığı, hayat pahalılığıyla mücadele mantığına uymuyor. Biz onu düşüreceğiz. Samsun'da taşımacılık, ulaşım sorunları var, fiyatlar da yüksek, eksikler var. Raylı sistemin ilk etapta doğuda havalimanına, batıda Taflan'a kadar, daha sonra doğuda Terme'ye, batıda 19 Mayıs ilçesine kadar götürülmesi gerekiyor. Yine raylı sistemi otogara ve Şehir Hastanesine doğru da götürmek gerekiyor. Deniz taşımacılığı başlatacağız. Denizde bir yol, altyapı masrafı yok. Karadeniz dalgalı ama OSB'den Taflan'a kadar yapılacak iskelelerle, o iskelelerdeki sosyal donatılarla ve benzer unsurlarla denizi kullanacağız. Bu anlamda şehrin trafik ve ulaşım problemlerinin hafiflemesine neden olur. Ayrıca ulaşımda 0-4 yaş grubu çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Öğrencilere ulaşım ücreti bir sabah bir akşam gidiş-dönüş ücretsiz olacak. Daha sonrakiler de düşük ücretli olacak" diye konuştu.

"Doğu Çevre Yolu olmazsa olmazdır, en kısa sürede yapılmalıdır"

Şehrin trafik yükünün azaltılması için Doğu Çevre Yolu'nun önemine değinen Cevat Öncü, "Samsun'un en önemli ihtiyaçlarından biri 'Doğu Çevre Yolu'dur. Zira Ankara'dan gelen tırlar, otobüsler, kamyonlar, özel araçlar, Samsun'a uğramadan yüzde 80'i Ordu- Trabzon istikametine devam ediyor. Yüzde 20'si batıya gidiyor. Samsun'un Batı Çevre Yolu'ndan önce Doğu Çevre Yolu'nu gündeme alması lazım. Biz göreve gelirsek Doğu Çevre Yolu'nu en kısa sürede projelendireceğiz. Belediyeevleri'nden sonra bir doğal afet olsa Samsun'un havalimanı ve Ordu'ya bağlanan alternatif bir yolu yok. Doğu Çevre Yolu bu nedenle olmazsa olmazdır, en kısa sürede yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Samsun'un en büyük ulusal güvenlik problemi 'deprem'dir"

Deprem ve doğal afetlere karşı bir şehir inşa etmek zorunda olduklarını belirten SBB Başkan Adayı Öncü, "Ülkemizin ve Samsun'un en büyük ulusal güvenlik problemi 'deprem'dir. Kuzey Anadolu Fay Hattı, ilimizden geçiyor. Mutlaka Samsun'u depreme hazır hale getirmek, deprem seferberliği, deprem master planını hazırlamak lazım. Biz bunun çalışmasının zaten yapmıştık. Meslek odalarıyla iş birliği yaparak mutlaka doğa olaylarına karşı dirençli bir Samsun oluşturmak gerekir. Sel su baskınları yılda birkaç kez yaşanır oldu. Bu doğal afetleri önleyemeyiz ama sel ve su baskınlarını önleyebiliriz. Bunların çözümünü planlayıp, hayata geçirmekle çözebiliriz. Kentsel dönüşüm konusunda kuracağımız şirket modelleri ile üst mahallelerde kentsel dönüşümü başlatmamız lazım. Onların çok büyük problemleri var. Doğalgaz bile alamıyorlar. Kentsel dönüşüm planlanmış ama başlamıyor. Belediyemiz, kar amaçlı olmadan vatandaşlar ile anlaşıp birkaç adada birkaç site yapsa oralar çok güzel olur. Bizim vizyonumuz, mesleki bilgi ve birikimimiz Samsun'da karşılık buluyor. Sahada da iyi gidiyoruz. Seçimi kazanacak en güçlü adaylardan birisiyiz ve kazanacağımıza da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kent lokantaları, halk ekmek fabrikaları kuracağız"

İl genelinde kurulacak kent lokantaları ve halk ekmek fabrikalarında esnaf ile rekabet etmeyeceklerini, onları da sisteme dahil edeceklerini anlatan Cevat Öncü, "Kent lokantaları, halk ekmek fabrikaları kuracağız. Bunu yaparken fırıncı esnafıyla rekabet etmeyeceğiz. Fırıncı esnafının da içine katılacağı, satış ağı içerisinde yer alacakları halk ekmek fabrikaları kuracağız. Kent lokantasında da lokantacı esnafımızla rekabet etmeyeceğiz. Onları da dahil edeceğimiz 'kent kartları' restoranlarla anlaşıp, oralarda kullandıracağız. Samsun 1970'li yıllarda gelişmişlikte 17. sıradaydı. Milli ekonomiden aldığı pay da öyleydi. Bugün ise geldiği nokta 40-45 arası ise o zaman lafa değil, skora bakmak lazım. Tabelaya baktığımızda Samsun bir şeylerden mahrum kalmış demektir. Bu sırayı Samsun'a yakıştırmıyorum. Bu ligde Samsun'un hak ettiği yere gelmesi için 7/24 çalışacağız. Türkiye'nin en büyük tarım ovaları burada ama tarım teknolojilerine dayalı sanayimiz yok. Bunlara model olacağız" açıklamasında bulundu.

"19 Mayıs Stadyumu'nun yeri doğru değil, yerini planlayacağız"

Samsunspor'un maçlarını oynadığı stadyumun konum ve birçok açıdan verimsiz olduğuna dikkat çeken Öncü, "19 Mayıs Stadyumu'nun yeri doğru yer tercihi değil. Havadan partikül yağıyor. Hem hava kalitesi anlamında kötü bir yer hem de ulaşım anlamında doğru bir yer değil. Stadyum, mutlaka eski yerinde yenilenmeliydi. Neden? Yarım saatte yaya olarak büyük bir çoğunluk taraftarın yaya olarak geliyor, yarım saatte ayrılabiliyor, araçla gelenlerin sayısı azdı. Eski yerinde yapılacak olan bir stadyum, 7/24 yaşayabilirdi. Marketi, restoranı, kafeteryası, sineması, tiyatrosu olurdu. Çünkü yaya arterindeydi. Benim projem ve vaatlerim arasında net bir şekilde önce TOKİ ile görüşüp, eski yerine planlamak. Olmadı, Gülsan Sanayi Sitesi içerisinde, o da olmadı uygun bir lokasyonda stat yerini planlayacağız. 'Bütçesi büyük, büyükşehir yapıp verecek mi?' deniyor. Hayır, biz sadece planlayacağız. Başkan Yüksel Yıldırım, 'Yer gösterin ben yapayım' diyor. Hatta ticari bir yatırım da olur. Biz bunu mutlaka Samsun'a kazandıracağız" dedi.

Projeler

Göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği diğer projelerden de bahseden Öncü, şunları söyledi:

"Sosyal belediyeciliği hayata geçireceğiz. Öncelikle belediye olarak güvenilir bir model oluşturacağız. Biz mutlaka Samsun'da 19 Mayıs Haftası etkinliklerini Türkiye'de gündem olacak şekilde yakışır şekilde kutlayıp Samsun'u Karadeniz'de bir yıldız haline getireceğiz. Samsun'u bir AR-GE, teknoloji ve inovasyon merkezi haline getireceğiz. Çok büyük bir turizm potansiyelimiz var. Kuş Cenneti, Akdağ, Vezirköprü Kanyonu ve Tekkeköy Mağaralar gibi görülmeye değer yerlerimiz var. Maalesef Samsun'a gelen turistler buraları görmeden dönüyorlar. Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirip, pide yiyip gidiyorlar. Samsun'un konaklama tesisleri ile cazibe merkezi haline getirip, turistleri konaklatmak lazım. Turizmden hak ettiği payı alması için Samsun'da yapılacak birçok iş var." - SAMSUN