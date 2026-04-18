Cevdet Yılmaz Antalya\'da Diplomasi Görüşmeleri Yaptı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Sırbistan Başbakanı, Sierra Leone Kıdemli Bakanı ve El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde; Sırbistan Başbakanı ve heyeti, Sierra Leone Kıdemli Bakanı ve heyeti, El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı ve heyeti ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Küresel iş birliğini güçlendirmek, bölgesel barışa ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmak adına önemli temasların gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu, ülkemizin güçlü diplomasi vizyonunu yansıtan kıymetli bir platform olmaya devam ediyor. Türkiye olarak; barışın, istikrarın ve adaletin hakim olduğu bir uluslararası sistem için çok taraflı diplomasiyi desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.