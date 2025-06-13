Cevdet Yılmaz: Geleceğin Meslekleri İçin Dijital Beceriler Şart

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleceğin meslekleri artık yalnızca teorik bilgi değil, dijital beceriler, yeşil dönüşüm ve uygulamalı yetkinlikler gerektirmektedir. Bu nedenle meslek yüksek okullarımızın yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını görerek şimdiden çocuklarımızı geleceğe hazırlamaları çok çok kıymetli." dedi.

Yılmaz, il ziyareti kapsamında, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, AK Parti döneminde, 76 olan üniversite sayısının 208'e çıktığını belirterek, bunu yapmalarının temel sebebinin fırsat eşitliği olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in her şeyden önce fırsat eşitliği olduğuna dikkati çeken Yılmaz, üniversitelerin sadece sayısını arttırmadıklarını, kalitesini ve niteliğini de arttırdıklarını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, 22 yıl önce üniversitelerin sadece 9 bin bilimsel makale yayımladığını, bugün bu sayının 49 bine ulaştığını vurgulayarak, dünyada en çok bilimsel yayın yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 22. sıradayken bugün 17. sıraya geldiğini anımsattı.

Yurtlara da büyük yatırımlar yaptıklarını, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de sadece 182 bin yatak kapasitesinin olduğunu, bugün ise 862 yurdun ve 1 milyona yakın yatak kapasitesinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gerçekten uluslararası göstergelerle de en ileri olduğumuz alanlardan bir tanesi. Çünkü biz istiyoruz ki üniversitelerimizde öğrencilerimiz hiçbir maddi engelle uğraşmadan okullarını, eğitimlerini sürdürsünler. Burslar veriyoruz. Ön lisans ve lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize 9 bin lira burs veriyoruz. Gaziantep'te 2002 yılında sadece 4 bin 265 öğrencimiz burs veya kredi imkanından faydalanıyorken, bugün 23 bin 980 öğrencimiz burs ve kredi imkanından yararlanıyor."

"Gençlerimizin yanındayız, gençlerimizle gönül birliği içindeyiz"

Yılmaz, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin istihdam, iş gücü piyasalarıyla eğitim sistemi arasında en üst düzeyde örtüşmeyi sağlayan üniversitelerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim de buna ihtiyacımız var. Gençlerimiz mezun olacaklar. Mezun olunca iki şey önemli bana göre. Bir, iyi bir iş bulmaları lazım. İki, iyi bir eş bulmaları lazım. Evlenme ve iş bulma. Bu iki mesele çok çok kıymetli diye düşünüyorum. İş bulmaları için iş gücü piyasalarındaki talebin gereklerine göre yetişmiş olmaları lazım. O becerileri kazanmış olmaları lazım. Dil becerilerinden, yapay zeka becerilerine kadar birçok yetkinliği kazanmış olarak mezun olan öğrenciler elbette ki daha fazla istihdam edileceklerdir. Yine bir özgüvenle yetişmiş, iletişim yeteneği gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın arkadaşlarımız, iş bulmada daha avantajlı olacaklardır diye inanıyorum."

"Geleceğin meslekleri artık yalnızca teorik bilgi değil, dijital beceriler, yeşil dönüşüm ve uygulamalı yetkinlikler gerektirmektedir. Bu nedenle meslek yüksek okullarımızın yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını görerek şimdiden çocuklarımızı geleceğe hazırlamaları çok çok kıymetli" ifadesini kullanan Yılmaz, Gaziantep'teki yüksek öğretim kurumlarının, bölgesel kalkınma hedeflerine desteğinin ve katkısının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bir üniversitenin en değerli varlıklarından birinin mezunları olduğunu dile getirerek, "Değerli gençler sizler, burada elde ettiğiniz donanımı gittiğiniz her yere taşıyacaksınız. Ülkemizin yarınlarında etkin roller üstleneceksiniz. Bu rolleri üstlenirken de Gaziantep'in kültürünü, girişimciliğini inanıyorum ki yaptığınız işlere, kariyerinize yansıtacaksınız ve bizler de her zaman gençlerimizin yanındayız, gençlerimizle gönül birliği içindeyiz." diye konuştu.