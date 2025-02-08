Cevdet Yılmaz: Siyasi polemik peşinde olanları milletimize havale ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz: Siyasi polemik peşinde olanları milletimize havale ediyoruz

Cevdet Yılmaz: Siyasi polemik peşinde olanları milletimize havale ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz" dedi.

08.02.2025 16:10  Güncelleme: 16:11
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumlardan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteğinin tüm dünyanın malumu olduğunu belirterek, "Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Filistin, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: Siyasi polemik peşinde olanları milletimize havale ediyoruz - Son Dakika

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