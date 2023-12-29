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Çevre Bakanı Özhaseki: Değişimi Anlamazsak Durumumuz Kötüleşir - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: Değişimi Anlamazsak Durumumuz Kötüleşir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, değişimin hızlı yaşandığı bir dönemde olduğumuzu belirterek, değişimi anlamadan durumumuzun kötüleşeceğini söyledi. Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne bağışlanan robotik cerrahi sistemi 'Da Vinci' cihazının açılış törenine katıldı ve üniversitenin katkısını vurguladı.

Çevre Bakanı Özhaseki: Değişimi Anlamazsak Durumumuz Kötüleşir
29.12.2023 - 16:02,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Günümüzde değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde hepimize düşen herhalde zamanın ruhunu okumak, bu değişimi anlayarak, önümüze, yolumuza revan olmaktır. Eğer bu değişimi anlayamazsak, nispi olarak durumumuz gittikçe kötüleşir" dedi.

Bakan Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne hayırsever bir aile tarafından bağışlanan robotik cerrahi sistemi 'Da Vinci' cihazının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Kayseri'nin hayırsever bir şehir olduğunu belirterek, "Erciyes Üniversitesi, 1978 yılında Kayserili hayırseverler tarafından kuruldu. Büyüklerimiz, üniversitemizin temel atma törenine yürüyerek, kazma küreklerle gelmişti. Bunu büyüklerimizden dinlemiş birisiyim. O gün başlayan üniversitemiz, bugün onlarca fakültesiyle, yüksekokuluyla, araştırma merkezleriyle Türkiye'de, birçok branşlarda başarılı bir vaziyette ödüller toplayarak devam ediyor. Kayseri'nin gelişiminde sadece tıp alanında değil; her bir alanda üniversitenin katkısını reddedemeyiz. Sadece bilim alanında demek, ne bileyim tedavi alanında demek, çok eksik olur. Kayseri'nin herhalde sosyal yaşamında da en önemli değişiklik üniversiteyle başlamıştır desek yeridir diye düşünüyorum" dedi.

'DEĞİŞİMİ ANLAYAMAZSANIZ İŞİNİZ ZORLAŞIR'

Özhaseki, "Günümüzde değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde hepimize düşen herhalde zamanın ruhunu okumak, bu değişimi anlayarak, önümüze, yolumuza revan olmaktır. Eğer bu değişimi anlayamazsak, nispi olarak durumumuz gittikçe kötüleşir. Mesleğini icra eden bir esnaf bile dışarıda herhangi bir şekilde hayatını devam ettiren bir vatandaş bile değişimi anlayamazsa gittikçe durumu geriler ve zorlaşır. Bu, siyaset adamı için de ilim adamı için de herkes için geçerli olan bir şey. Tıp, bugün de böyle bir yere gelmiş. Belki yarın, bir gün daha başka gelişmeler olacak. Onların her birisini yakından takip edip, bu işin katarı değil de lokomotifi olmak için gayret etmek de herhalde buradaki bilim adamı insanlarının işi olsa gerek. İftihar ediyoruz. Erciyes Üniversitesi'nin adı geçtiği her yerde de zaten bunu ifade ediyoruz. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Hem şehrimizi hem ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bunlardan da elbette ki iftihar ederek, hayatımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Özhaseki, buradaki programının ardından yine başka bir hayırsever tarafından ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne bağışlanacak bazı tıbbi cihazların protokolünün imzalanması törenine katıldı.

Kaynak: DHA
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İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Erciyes, Kayseri, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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