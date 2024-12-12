Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Politika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, "Afette zarar gören illerimizde TOKİ Başkanlığımız eliyle 155 bin 124 konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 201 binin üzerine çıkaracağız. 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin civarında konut teslim edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 6 Şubat depremleri sonrası başlattıkları yeniden inşa sürecinde öncelikli hedeflerinin depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, şehir altyapısını güçlendirmek ve afetlere karşı daha dirençli kentler oluşturmak olduğunu söyledi.

Gülsoy, deprem sonrası, yıkımın şiddetli olduğu illerde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni yaşam alanlarını vatandaşların kullanımına sunduklarını belirterek, "Afette zarar gören illerimizde TOKİ Başkanlığımız eliyle 155 bin 124 konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 201 binin üzerine çıkaracağız. 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin civarında konut teslim edeceğiz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı uygulamalarıyla dünyanın en hızlı tapu hizmetini sunan kurumlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Bu yıl kasım itibarıyla hazineye 93 milyar lira kaynak sağlandığını, 2025'te bu rakamın 155 milyar lirayı bulmasını beklediklerini belirten Fırat, "Türkiye Tapu" uygulamasının tamamlanmasıyla, tapu işlemlerinin kişi ve mekana bağlı olmadan gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bu sistemin, iş yükünü adil ve verimli şekilde dağıtarak hem çalışanlara hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağına işaret eden Fırat, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği 3 Boyutlu Kadastro ve Şehir Modelleri Projesi, akıllı şehirlerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu projeler sadece dijitalleşme alanında bir adım değil, aynı zamanda afet yönetimi ve kentsel dönüşüm süreçlerine destek sağlayan önemli bir araçtır." diye konuştu.

" İstanbul'da riskli durumda olan 1,5 milyon konut"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Türkiye'nin küresel iklim kriziyle mücadeleye en fazla destek veren ülke olduğunu, "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"nin bu konudaki kararlılığı gösterdiğini söyledi.

Bakbak, "2035'e kadar elektrikli araç sayısını 4,2 milyona, elektrikli araç yerlilik oranını yüzde 75'e çıkaracağız." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 7,5 milyon bağımsız bölümden mühendislik hizmeti almamış, riskli durumda olan 1,5 milyon konut bulunmaktadır. İstanbul'da öngörülen deprem konusunda 'Yarısı Bizden' kampanyamızla, kendi yürüttüğümüz projelerin yanında, vatandaşlarımıza sağladığımız maddi destek 3,23 milyarla, sahibi oldukları depreme dayanıksız yapıların dönüştürülmesine imkan sağlamaktayız. Güncel durumda, riskli yapı kapsamında, özel sektör eliyle 871 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci tamamlanmıştır, 38 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam etmektedir."

"Milletimizin geleceğini inşa etmeyi borç bildik"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de bugün konuşulan bütçenin yalnızca kurumların değil, milletin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, "AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla her zaman milletimizin geleceğini inşa etmeyi bir borç bildik. Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirdiği gibi 2053 ve 2071 hedeflerinde de aynı kararlılıkla yürümesini sağlayacak adımları atmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu millet, kendisine güvenildiğinde tarih yazacak bir millettir." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında, yenilikçi programları hayata geçirerek rekabet gücünü artırmak, katma değerli üretim ve istihdam artışını sağlamak, bölgenin kalkınmasını hızlandırmak hedefiyle, yakında tanıtımı yapılacak 2024-2028 dönemi GAP Eylem Planı'nın hazırlandığını dile getirdi.

Kılıç, GAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek projelerde, bölgede üretim yapan çiftçilerin enerji sorununun yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak çözülmesi noktasında atılacak adımların da bulunduğunu kaydetti.