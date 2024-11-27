Ceyda Bölünmez Çankırı, Muhalefeti Eleştirdi

Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Buradaki muhalefetin bir kalitesini göremedik. Son 23 yılda çocukların her türlü tehditten korunması için, çocuğun üstün yararını gözeten, onların geleceğe umutla bakmasını sağlayan birçok adım attık" dedi.

Çankırı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerine katıldı. Çankırı, bazı muhalefet milletvekillerin İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evdeki yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili eleştirilerine cevap verdi. Çankırı, muhalefetin hayatını kaybeden 5 çocuk annesine duygusal şiddet uyguladığını, bu konuyu siyasi bir malzeme haline getirmesine üzülerek şahitlik ettiklerini kaydetti. Çankırı, "Bakanlık uzmanlarımız çocukların güvenliği için gereken mücadeleyi zaten verdi. Ancak tüm çabalara rağmen bu trajedinin önüne geçilemedi. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte aileyi ziyaret ederek acılarını paylaştık" dedi.

Komisyondaki tartışmalara değinen Çankırı, "Buradaki muhalefetin bir kalitesini göremedik. Son 23 yılda çocukların her türlü tehditten korunması için, çocuğun üstün yararını gözeten, onların geleceğe umutla bakmasını sağlayan bir çok adım attık. Burada muhalefetin konuyu siyasi bir malzeme haline getirmesine üzülerek şahitlik ettik" dedi.

Ailenin uyuşturucu kullandığına yönelik iddialara değinen Çankırı, yapılan ileri tetkiklerde anne ve babanın kanında hiçbir şeyin çıkmadığının anlaşıldığını vurguladı. Çankırı, "Anlamadan, dinlemeden, bilmeden, konuşuyorsunuz. Hepimize düşen görev bir daha böyle bir acı olayla karşılaşmamak için, elim bir olayla karşılaşmamak için oturup düşünmek ve konuşmaktır. Biz bu şekilde sorumluluk bilinciyle hareket ederken, sizin iktidar naraları attığınız o sözde her şeyi yapan belediyelerinizden biri olan Selçuk Belediyesi ne yaptı?" diye konuştu. - ANKARA