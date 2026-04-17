Ceyda Bölünmez\'den Tugay\'a Tepki

17.04.2026 16:07
Milletvekili Çankırı, taziye ziyaretini siyasi komplo diye nitelendiren Tugay'a yanıt verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde çukura düşen kamyonda yaşamını yitiren belediye çalışanı sürücü Sabri Kılınç'ın ailesine yaptığı taziye ziyaretinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından "siyasi komplo" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Çankırı, Fuarİzmir'de gazetecilere yaptığı açıklamada, eski DGM binalarının tahliye süreci ve otopark projelerinin gecikmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Yıkım kararı verilen Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasının Kemeraltı esnafını zor durumda bıraktığını ifade eden Çankırı, şöyle konuştu:

"Biz kimseden alkış beklemiyoruz, üstümüze düşeni yapıyoruz. Meslek Fabrikası olayında da iletişim hatası olduğunu kendilerine söyledik. Bu hata bugün başlamadı, otopark süreciyle başladı. Bugün Kemeraltı esnafı dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyorsa, bu insanların gelecekleriyle oynanıyor demektir. 1,5 yıl boyunca fizibilite bekledik, gelmedi. Eğer o çalışma zamanında başlasaydı bugün güçlendirme çalışmaları bitmiş olacaktı ve esnaf bu grevi yapmayacaktı."

Kentsel dönüşüm projelerinin dava süreçleriyle engellendiğini savunan Çankırı, "12 senedir açmadığınız dava kalmadı. 13 mahalle kentsel dönüşüm bekliyor. Buca Cezaevi planlarını iptal ederek kimi cezalandırıyorsunuz? Siz bu şehri cezalandırıyorsunuz. Artık bu tiyatroları, festivalleri bırakıp işlerinin başına geçsinler." dedi.

Çankırı, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde çukura düşen kamyonda yaşamını yitiren belediye çalışanı sürücü Sabri Kılınç'ın (38) ailesine yaptığı taziye ziyaretinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından "siyasi komplo" olarak nitelendirilmesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Aileye 'figüran' diyorlar. Yani aileyi komplo teorisine dahil ediyorlar. Bu da insanların acısı içerisinde çok büyük bir şey. Aileye de böyle bir ithamda bulunulması, o acılarının içerisinde böyle bir ithamda bulunulması zaten çok acı. Bir gitsinler aileye. Sizler de gidin. Büyükşehir Belediye Başkanına söyleyin. Hadi hep beraber gidelim aile ziyaretine. Bu bir komplo muydu? O gün orada bir milletvekili mi vardı? O gün orada bir ilçe başkan yardımcısı mı vardı? O gün orada yanlarında kim vardı? O gün orada aslında yanlarında hiç kimse yoktu. Olması gereken İzmir'de o İZSU'da çalışan hiç kimse yoktu. Aile yalnızdı. O yalnızlık içerisinde kendi imkanlarıyla buldukları vinçle acıları bu kadar tazeyken bu insanlara itham etmeleri de bence çok büyük hadsizlik."

Olay

Çiğli'de 1 Nisan'da, İZSU'ya ait atık toplama kamyonunun sürücüsü Sabri Kılınç'tan haber alamayan yakınları gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirmiş, kamyonun tesis bölgesindeki çukura düştüğü tespit edilmiş, vinç yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılan kamyonun sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

