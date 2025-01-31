Ceyhan\'a Üçüncü Kent Meydanı Müjdesi

Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçeye üçüncü kent meydanını kazandırmak için çalışmaların başladığını duyurdu. İstiklal Mahallesi'nde yapımı başlayan meydan, Şahin Özbilen, Hürriyet ve Emek Mahallesi'nin kesişim noktasında yer alarak geniş bir nüfusa hitap edecek.

Başkan Aydar, 2019 yılında göreve geldiğinde İnönü Bulvarı üzerinde Atatürk Kent Meydanı'nı ilçeye kazandırmıştı. 2023 yerel seçimlerinin ardından ise şehrin ortasında kötü kokuya sebep olan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yerine 14 bin metrekarelik 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı için ilk kazmayı vurmuştu. Açılış için gün sayan bu meydan, yürüyüş yolları, spor alanları, profesyonel basketbol sahası, üç farklı konseptte oyun alanı, kütüphane, oyuncak kreşi ve kafeterya gibi birçok sosyal alanı içinde barındırıyor.

Ceyhan'ın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Başkan Aydar, ilçeye üçüncü kent meydanını kazandıracaklarını belirtti. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Şahin Özbilen, Hürriyet ve Emek Mahallesi'nin kesişim noktasında yapımına başlanan bu meydan, bölge halkı için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Yeni kent meydanı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aydar, 2025 yılına hızlı başladıklarını ve ilçede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Değerli Ceyhanlılar, sizlere yeni bir kent meydanı müjdesi veriyorum. Ceyhan'ın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde her yerde çalışmalarımız sürüyor. Bugün ilçemiz adeta bir şantiye alanına dönüştü. İstiklal Mahallesi'ndeki bu alanı da unutamazdık. Bu meydan, Şahin Özbilen, Emek ve Hürriyet mahalleleriyle birlikte dört büyük mahallenin ortak buluşma noktası olacak."

Yeni meydanın her yaştan vatandaşa hitap edeceğini vurgulayan Başkan Aydar, gençler için kütüphane, çocuklar için oyun parkı, herkes için koşu parkuru ve spor alanları yapılacağını belirtti. Ayrıca mahalle sakinlerinin yaz akşamlarında, kışın soğuk günlerinde keyifli vakit geçirebileceği büyük bir kafenin de projeye dahil edildiğini söyledi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakırbeyli ve mahalle sakini Ali Ergüven, bölgeye kazandırılacak olan yeni kent meydanı için Başkan Aydar'a teşekkür etti. Mahalle sakinleri, yıllardır böyle bir sosyal alanın eksikliğini hissettiklerini belirterek, bu projenin bölgeye büyük bir değer katacağını ifade etti.

Yeni kent meydanı alanını yerinde inceleyen Başkan Aydar, üçüncü kent meydanın tüm Ceyhanlılara hayırlı olmasını diledi. - ADANA