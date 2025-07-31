Cezaevlerinde Sağlık Hızı İhlalleri - Son Dakika
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Politika

Cezaevlerinde Sağlık Hızı İhlalleri

Cezaevlerinde Sağlık Hızı İhlalleri
31.07.2025 13:44
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CHP'li Şahbaz, cezaevlerinde sağlık hakkı ihlalleri yaşandığını ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Hasta olan tüm tutuklu ve mahkumlar eşit, nitelikli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, açıklamasında, cezaevlerinde sağlık hakkı ihlalleri yaşandığını söyleyerek, "19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası gösterilerde saldırıya uğrayan yüzlerce gencimiz, gözaltı ve tutukluluk sürecinde hak ihlalleri yaşamıştır. Cezaevlerinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Sarıyer önceki dönem belediye başkanımız Şükrü Genç, yaşamsal sağlık sorunları yaşamaktadır. Bu durum cezaevlerinde sağlık haklarının ihlali ve cezaevlerinin yaşamı ve sağlığı tehdit eden koşullarını daha da görünür kılmıştır. İstisna olması gereken tutukluluk halinin bir cezalandırma olarak uygulanması, toplumsal vicdanı yaralamakta, geri dönülemez hayati tehlikeler ortaya çıkarmaktadır. Gözaltında ve cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleri, yalnızca bireylerin yaşamını ve sağlığını değil; aynı zamanda toplumun vicdanını da derinden yaralamaktadır. Sağlık hizmetine erişimin engellenmesi ya da geciktirilmesi, insan onurunun ve yaşam hakkının doğrudan ihlalidir ve hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. İlaca erişimde, cezaevi yönetimi ile sağlık sistemi arasındaki koordinasyon eksikliği önemli bir sorundur. Reçeteli ilaçların takibi CETAS gibi elektronik sistemlere dayanmasına rağmen lojistik ve kayıt hatalarıyla sık sık aksamakta, ilaca ulaşım büyük bir sorun teşkil etmektedir. Dışarıya göre cezaevlerinde 2-3 kat fazla görülen majör depresyon, kanser, diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon, psikiyatrik bozukluklar gibi kronik durumlar, cezaevi koşullarında ihmal sonucu ağırlaşırken, aşı programları çoğunlukla uygulanmıyor" diye konuştu.

ACİL ÖNLEMLER

Konunun psikososyal boyutuna bakıldığında ruh sağlığı sorunları ve rehabilitasyon eksikliğinin ön plana çıktığını belirten Şahbaz, "Cezaevlerinde, depresyon, anksiyete, psikotik bozukluk ve madde bağımlılığı oranları, dışarıya göre 6-8 kat daha yüksektir. Rehabilitasyon merkezleri ve öfke kontrolü programları pilot ölçekli kalmasına rağmen yaygınlaştırılamıyor; bu da denetimli serbestlik ve infaz erteleme mekanizmalarının işleyişini olumsuz etkiliyor. Sonuç olarak derhal hayata geçirilmesini talep ettiğimiz acil önlemlerden bazıları, üçlü protokolün kanunlaştırılması ve yaptırım mekanizması kurulması, cezaevlerinde ağır tecrit koşullarının ortadan kaldırılması, insan onuru ve sağlıklı yaşam koşulları oluşturulması, Adli Tıp Kurumu'nun özerkleştirilmesi, kararlarının bilimsel objektifliğe bağlanması, sevk ve muayene süreleri için azami bekleme süresinin (48 saat-7 gün) yasal güvenceye kavuşturulmasıdır. TBMM, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere tüm ilgili kurumları, Anayasal ve evrensel yükümlülüklerin gereği olarak, cezaevlerinde sağlık hakkının ihlallerine son verilmeye ve önerilen reformları hızla hayata geçirmeye davet ediyoruz. Hasta olan tüm tutuklu ve mahkumlar eşit, nitelikli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Zeliha Aksaz Şahbaz, İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezaevlerinde Sağlık Hızı İhlalleri - Son Dakika

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