Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
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Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesti

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Cezayir, ikili ilişkileri sürdürmek için tüm imkanların tükendiğini belirterek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmezken, BAE konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Cezayir, ikili ilişkileri sürdürmek için tüm imkanların tükendiğini belirterek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesti. Cezayir devlet televizyonunda yayınlanan bir açıklamada, "Cezayir, ikili ilişkileri korumak için tüm yolların tüketilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı. Kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi. BAE, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Cezayir, geçmişte BAE'yi bölgede anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla suçlayarak sert şekilde eleştirmişti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, geçen yıl ülkesinin tüm Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu, ancak bir ülkeyle ilişkilerin iyi olmadığını söylemiş, adını vermediği ülkeyi Cezayir'in içişlerine müdahale etmek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, Cezayir'in geçtiğimiz şubat ayında, Mayıs 2013'te BAE'nin başkenti Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasına ilişkin iptal sürecini başlatmasıyla daha da tırmanmıştı.

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Cezayir, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika

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