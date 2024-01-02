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CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirlemeye devam ediyor - Son Dakika
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CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirlemeye devam ediyor

CHP, bugüne kadar 351 seçim çevresindeki adayını açıkladı ve perşembe günü yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla yaklaşık 150 aday daha belirleyecek. Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi ve 108 belde belediye başkan adayı daha önce açıklandı. İzmir adayının ise perşembe günü yapılacak toplantıda açıklanması beklenmiyor.

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirlemeye devam ediyor
02.01.2024 - 14:28,
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Bugüne kadar, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 351 seçim çevresindeki adayını açıklayan CHP'de, perşembe günü yapılacak Parti Meclisi'yle (PM) yaklaşık 150 aday daha belirlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de aday belirleme ve yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

CHP'de parti tüzüğü gereği, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar, PM onayı ile belirleniyor.

Bugüne kadar düzenlenen PM toplantılarında, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 de belde belediye başkan adayı açıklandı.

CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Bu toplantı sonrasında da 150 civarında seçim çevresinin adayının açıklanacağı öğrenildi.

İzmir adayının açıklanması beklenmiyor

Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

Bu kapsamda, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü oldu.

CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. Anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirlemeye devam ediyor - Son Dakika
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