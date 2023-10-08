CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Başkanlık için 2 aday yarışıyor - Son Dakika

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Başkanlık için 2 aday yarışıyor

Son Güncelleme: 08.10.2023 12:15

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesi belirlenecek. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,İl Başkanlığı için karşı karşıya gelecek.

2 ADAY YARIŞIYOR

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,İl Başkanlığı için yarışacak. 600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek.

İLÇE KONGRELERİ GEÇEN AY TAMAMLANDI

CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14'üne yeni ilçe başkanları seçilmişti. Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.

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Son Dakika Politika CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Başkanlık için 2 aday yarışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Başkanlık için 2 aday yarışıyor - Son Dakika
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