CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi

30.09.2022 15:20
CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderlerinin "yılda 113 milyon lirayı bulduğunu" ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderlerinin "yılda 113 milyon lirayı bulduğunu" ileri sürdü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ulucanlar Göz Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağının söylendiğini anlattı.

Bu hastanelerin poliklinik düzeyine düşürüleceğini ileri süren Ünsal, Etlik Şehir Hastanesine taşınan malzemelerin de bu hastanelere kamyonlarla geri getirildiğini iddia etti.

Hekimlerin kadrosunun hangi hastanede olduğunun belli olmadığını savunan Ünsal, bu hastanelerden bazılarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde doktorların "Biz hangi hastanenin doktoruyuz, bilmiyoruz" dediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderlerinin 113 milyon lira olduğunu iddia eden Ünsal, bu miktarın yüksek olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu.

YORUMLAR
500
Ankaralı Taksici: 'Mazot da Arttı, Sanayiye Yaklaşılmıyor. En Az 3-4 Kat Arttı' Ankaralı Taksici: 'Mazot da Arttı, Sanayiye Yaklaşılmıyor. En Az 3-4 Kat Arttı' Kuryeler Federasyonu Başkanı Tomris, 'Göçmen Motokurye' Sorununa Dikkat Çekti: 'Sigortası Yok, Düşük Maaşla Çalışıyorlar' Kuryeler Federasyonu Başkanı Tomris, 'Göçmen Motokurye' Sorununa Dikkat Çekti: 'Sigortası Yok, Düşük Maaşla Çalışıyorlar'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Servet Ünsal, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement