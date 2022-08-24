CHP'li Kaya: "Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Kaya: "Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir"

24.08.2022 12:20
CHP'li Kaya: "Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eğitim-öğretimin yapılabilmesi için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eğitim-öğretimin yapılabilmesi için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olduklarını açıkladığını anımsattı.

Özer'in öğrencilere ders ve kaynak kitaplarının ücretsiz verileceğini söylediğini aktaran Kaya, "Kaynak kitapları hangi yayınevi tarafından basıldı? Talim ve Terbiye Kurulu tarafından denetlendi mi? İhalesi kaça yapıldı? Devlete maliyeti nedir? Bunlara ilişkin en ufak bir açıklama yapmadı. Halbuki Milli Eğitim Bakanı'nın şeffaf olması gerekiyor." dedi.

Kaya, okullarda velilerden kayıt parası yerine A4 kağıdı alındığını ileri sürerek, İstanbul'da çocuğunu okula kayıt ettirmek isteyen bir aileden 10 top A4 kağıdı istendiğini savundu.

Ailelerin çocukları okula başlarken kayıt parası dışında da çok fazla masrafının olduğunu dile getiren Kaya, bir öğrencinin okul ihtiyaçları toplamının geçen yıl 570 lirayken, bu yıl 940 liraya çıktığını ifade etti.

İktidarı öğretmen ataması konusunda eleştiren Kaya, "Eğitim-öğretim sadece ders kitaplarıyla, yardımcı kaynak kitaplarıyla olmuyor. Eğitim-öğretimin yapılabilmesi için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir. Eğitim-öğretime öğretmen açısından hazır değiliz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılına Hazırlanıyor Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılına Hazırlanıyor CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 12:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya: "Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement