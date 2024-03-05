CHP Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci: Belediye başkan adaylarının seçimi önceden belirlenmeli - Son Dakika
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Politika

CHP Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci: Belediye başkan adaylarının seçimi önceden belirlenmeli

CHP Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci: Belediye başkan adaylarının seçimi önceden belirlenmeli

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye başkan adaylarının nasıl seçileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Deveci, 5 yıllık görev süresinde Atakum'da yapılan hizmetleri anlattı ve Türkiye siyaset kurumunun çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.

05.03.2024 10:54  Güncelleme: 11:06
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CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bir parti, belediye başkan adayının nasıl seçileceğini çok daha öncesinden belirlemeli ve o kurallara uymalı" dedi.

Samsun'da 18 belediye arasında CHP'li tek belediye başkanı olan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen Başkan Cemil Deveci, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Av. Cemil Deveci, "Siyaset böyle bir şey. Her görevin böyle bittiği bir nokta var. Bizim görevimiz de 1 ay sonra bitiyor. Kendi özel hayatımıza döneceğim. 5 yılda Atakum'da ciddi hizmetler yapıldı. Burada ilkeli, dürüst, hesap verebilir bir duruş sergiledik ve Atakum'da bugüne kadar yapılamayanlar yapıldı. Atakum bir kültür, turizm ve üniversite kendi. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde günde 2 bin genç, köy enstitüsü modelinde hizmet aldı. Türkiye'de ilk oldu. Şimdi de atıl durumda olan bir binayı Atasanat Merkezi olarak açacağız. Katılımcı bütçe toplantıları ile vatandaşlarımızı kentin sorunlarına ortak ettik, kent yönetimine öneriler bulundurtuyoruz. Herkesi bir biçimde kent yönetimine katmaya çalıştık. Gıda Bankası'nı Karadeniz'de ilk kez biz uyguladık. Aktif istihdam modelini Karadeniz'de ilk kez uyguladık. Bunlar belediyemiz tarafından Karadeniz'de ilk kez yapılan uygulamalardı. Görevi devralacak arkadaşlara bunları bir daha anlatacağım, üzerine daha başarı eklemesini tavsiye edeceğim. Benden istekleri olursa kendilerine yardım edeceğim. Böylece kent kazanır, gençlik, kadınlar, Samsun ve Türkiye kazanır" diye konuştu.

"Türkiye siyaset kurumu kendine çekidüzen vermeli"

Partilerin belediye başkanının nasıl ve hangi kurallar ile seçileceğinin daha önceden belirlemesi gerektiğine değinen Cemil Deveci, "Belediye başkanlığım ya da seçilip, seçilmemem mevzu değil. Dün de söylüyordum bugün de söylüyorum. Sadece CHP ve AK Parti değil, tüm siyasi parti kurumunun içinde yetmezlikleri var. Türkiye siyaset kurumu kendine çekidüzen vermeli. Cemil Deveci bundan sonra geri kalan ömründe bunlarla mücadele edecek. Kendim için değil, seçilmek için değil, kendi partim için değil. Ülke için, Türkiye için siyaset kurumunun Türkiye'yi yönetebilecek çapta ve nitelikte olması gerekir. Bir belediye başkan adayının, bir milletvekili adayının nasıl seçileceğini bir parti çok daha öncesinden belirlemeli ve o kurallara uymalı. Bir yöneticinin nasıl seçileceğini, ne kadar görev yapacağını bilmeli partinin üyeleri. Artık ülkeye demokrasi gelecekse, demokratik kurumlar sistemi manzumesi olacaksa, demokrasi yaşam biçimi haline dönüşecekse demokrasiyi kuracak ve ülkeyi yönetecek olan partilerin önce bu kuralları kendilerine koyması lazım. Onun dışındakiler ayrıntı. Onlar bana uygulandı, başkasına uygulandı, hepsi birbirine benzedi. Önümüzdeki dönemde daha iyi şeyler uygulanacak" şeklinde konuştu.

"Örnek yurttaş kimliğim ile devam edeceğim"

Bundan sonraki siyasi kariyeri ile ilgili de konuşan Deveci, "Bundan sonraki kariyerim itiraz ederek devam edecek. Yanlışa yanlış diyeceğim. İtiraz eden yurttaşa, öneride bulunan yurttaşa ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşının görevi ve sorumluluğu Anayasa'da belirlenmiştir. Yurttaşlık görevini eksiksiz yapamayan, tam olarak yapamayan anayasal sorumluluklarını yerine getiremiyor demektir. Bir nevi Anayasa'yı uygulamaktan tembellik yapıyor demektir. Biraz daha ileri giderse Anayasa'daki görevlerini yerine getirmiyor demektir. Onun için Anayasa'da tanımlanan görevlerini aktif olarak yapacak örnek bir yurttaş kimliğim ile sağlıklı kaldığım sürece görevime devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci: Belediye başkan adaylarının seçimi önceden belirlenmeli - Son Dakika

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